創紀錄！永慶房屋四度贏得亞洲最佳企業雇主獎

昨（6）日亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌頒發「2021亞洲最佳企業雇主獎」獎項，受疫情影響，頒獎典禮改以線上舉辦。其中，永慶房屋再次獲得《HR Asia》的肯定，以員工的超高滿意度，從292所企業中脫穎而出，成為唯一連續四度獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的台灣房仲品牌！





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得分大贏產業平均將近3成 幸福企業實至名歸





《HR Asia》為亞洲地區的權威人力資源雜誌，其舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」更成為企業衡量員工幸福指數的關鍵性指標。2021年共有292間企業參與「亞洲最佳企業雇主獎」的審核，僅有96家企業獲獎。而永慶房屋從中脫穎而出，再次獲得「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。這已是該企業四度蟬聯該獎項，成為台灣房仲業的唯一紀錄！





在調查中，永慶房屋在「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向都獲得壓倒性高分，高於產業平均分數近30%，在「團隊合作溝通」更是接近滿分。面對新冠疫情，永慶房屋快速且全面的防疫政策和數位創新，以及不減薪不裁員的堅持，讓員工工作好安心，是贏得「亞洲最佳企業雇主獎」的關鍵！永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「在不穩定的時代裡，更要提供夥伴穩定的職場。除了感謝HR Asia的肯定，我更要感謝所有夥伴們對公司的回饋和建議，讓公司能夠持續進步。你們的支持和信賴，也成就了永慶的榮譽。」





▲永慶房屋快速且全面的防疫政策和數位創新，以及不減薪不裁員的堅持，讓員工工作好安心，是贏得今年「亞洲最佳企業雇主獎」的關鍵。（圖／資料照片）

數位科技優勢 員工工作不受疫情影響





在疫情肆虐下，永慶房屋迅速推出「專人導覽」服務，由永慶經紀人實地拍攝賞屋影片，消費者不須出門，透過電腦或手機就能看屋，完整的數位賞屋科技深受消費者肯定，即使是在疫情期間，每位永慶經紀人都能持續服務客戶，不但獎金不縮水、額外獎勵也不取消，總部同仁更在疫情中逆勢加薪平均3%！





除了數位科技優勢外，永慶房屋也提供員工充足的防疫物資，也免費提供新冠肺炎家用快篩試劑，時時保護每一位員工的安全。永慶房屋更提供內部紓困金，讓因疫情而生計受到影響的經紀人家庭，都能夠申請紓困金，解決生活的燃眉之急。照顧員工的同時，永慶房屋更為社會盡一份心力。目前永慶房屋已累積捐贈超過1.6萬副防疫護目鏡給各鄰里辦公室，也贈送酒精物資、感應式酒精消毒機到社區大樓，更捐助馬偕醫院2000件隔離衣。





優渥薪獎和多元職涯發展 員工都說讚





而員工最在意的薪獎福利，永慶房屋也毫不吝嗇！在永慶房屋服務的經紀人，除了業務獎金之外，每年還有最高250萬元的幸福成家基金、海外旅遊獎勵（2020、2021年因疫情改發旅遊獎金）可以爭取。針對剛入職的業務新人，也保證前九個月每月5萬的收入，讓每一位新人在經濟上都能無後顧之憂地專心學習，為自己創造好業績。





永慶房屋也推出月月晉升制度，讓經紀人每個月都能以自己的成績和努力挑戰升遷，爭取更高的職級和薪資。集團內部提供多樣職涯選項，除了持續專精業務工作，經紀人也可以挑戰管理職，擔任店長、區域協理。若是已有其他領域的專才歷練，也可以申請內部轉任，成為集團的核心幕僚，進一步豐富自身職涯經歷。





憑藉著優異的防疫措施和數位科技，以及優渥的薪獎制度和多元職涯發展，永慶房屋贏得所有員工的認同，不但讓永慶房屋四度榮獲「亞洲最佳企業雇主」殊榮，也讓服務持續獲得消費者肯定，集團版圖逆勢成長，更要擴大徵才，下半年預計招募3000人。



