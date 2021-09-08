柯建銘曝新竹有望2022前升格 邱顯智批：政治考量
新竹市長林智堅近期拋出新竹升格「第7都」議題，新竹市出身的民進黨立院黨團總召柯建銘認為修法不難，將可趕上2022年地方選戰。對此，先前表態考慮參選新竹市長的時代力量立委邱顯智批評，完全是百分之百的政治考量。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-08 10:57:02｜2021-09-08 11:11:28
邱顯智指出，過去新竹縣市的分治，就是政治短視的結果，但承擔後果的永遠是民眾，而不是藉此上位的政治人物。林智堅拋出問題當然很好，但談得太片面，沒有談及現實面與法制面的問題，還要繼續談下去。柯建銘則是完全歪樓，百分之百的政治考量，把行政區劃的重大議題，矮化為解決新竹縣市選情的政治議題。
邱顯智也提醒柯建銘，好好回想一下，民進黨還有那些說好要做的法制工作沒有做。副總統賴清德在行政院長任內喊出的財政劃分法，民進黨政府什麼時要才要拿出方案？同樣也是賴清德提出的行政區劃法草案，民進黨團有要處理嗎？六都升格後的區域發展不均，不思通盤檢討，單憑計畫挹注，這對台灣各區域的長期競爭力又有何助益？
邱顯智表示，如果這些問題柯建銘都避而不談，只談選舉考量的合併升格，那他要很不客氣地說，柯建銘的「政治升格論」，根本是公共政策討論的「全面降格」，更是陷林智堅於不義，把竹竹苗的民眾當成空氣了。他呼籲，疫情當下，「請柯建銘以蒼生為念，多一點人民，少一點政治，好嗎？」