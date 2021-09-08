豆腐一煎就黑掉？內行「多1步驟」才下鍋：阿嬤都這樣煎
煎豆腐是一道常出現在餐桌的家常菜，但因為豆腐軟嫩的緣故，經常一下鍋沒控制好不是沾鍋就是整個破碎，導致最後上桌的煎豆腐看起來賣相不佳。近日，就有網友分享自己煎豆腐時，才剛丟下去就直接黏鍋，而且呈現焦黑的狀況，讓他百思不得其解，因而上網請益，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 11:20:52
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「各位前輩大家好，我想問我已經有熱鍋熱油，為什麼還會煎豆腐還是會沾鍋？」只見貼出的照片，鍋內好幾片豆腐已經有破碎的跡象，且鍋底完全沾黏豆腐的外皮，還呈現焦黑的狀況，美味的煎豆腐瞬間成為暗黑料理。
貼文一出，網友紛紛回應「你的油不夠熱，還有煎豆腐跟荷包蛋一樣，都是不能太快翻面的」、「跟煎魚一樣太早翻面了， 你看你的豆腐這麼白就翻面了， 當然會沾鍋」、「記住不要這麼早翻面，然後鍋真的要夠熱才行」、「我個人是建議直接買不沾鍋、平底鍋，這種鍋子很難煎」、「白鐵鍋真的難用，比鐵鍋難用，可以買平底鍋，應該就好用很多」。
另外，也有內行人給吃撇步「給你一招偷吃步試試，難煎的東西要煎時，可以先炒顆蛋後再煎你想煎的東西」、「先煎個蛋就不沾了，再來看你要煎魚，煎菜頭粿，還是豆腐都很漂亮」、「先煎蛋之後再煎豆腐，保證金黃酥脆」、「教你一個秘訣，先煎一顆散蛋，不管煎魚煎豆腐都不黏鍋」、「真的先煎蛋後，再丟入豆腐...真的不會沾鍋，阿嬤都這樣煎」。（編輯：張嘉哲）