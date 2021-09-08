豆腐一煎就黑掉？內行「多1步驟」才下鍋：阿嬤都這樣煎

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▲網友分享煎豆腐時，明明就有熱鍋，但卻還是沾的一塌糊塗，甚至豆腐破碎焦黑。（圖/家常菜）

都是不能太快翻面的

難煎的東西要煎時，可以先炒顆蛋後再煎你想煎的東西

真的先煎蛋後，再丟入豆腐...真的不會沾鍋，阿嬤都這樣煎