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男星額頭鑲6.7億鑽石　遭瘋狂粉絲硬扯狂噴血

▲Lil Uzi Vert額頭上要價6.7億元的粉紅色鑽石，遭熱情粉絲扯下。（圖／翻攝Lil Uzi Vert臉書）
▲Lil Uzi Vert額頭上要價6.7億元的粉紅色鑽石，遭熱情粉絲扯下。（圖／翻攝Lil Uzi Vert臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-08 11:48:23

26歲的美國饒舌歌手Lil Uzi Vert（小烏茲弗特）在今年2月時，動手術將要價2400萬美金（約台幣6.7億元）的粉紅色鑽石鑲嵌在額頭上，引起熱議。而他在本月5日出席活動時，被發現沒有佩戴寶石，並自爆該鑽石在先前的演唱會上被瘋狂粉絲暴力扯下。

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Lil Uzi Vert曾提到，從2017年開始分期付款給珠寶設計師Elliot Eliantte購買鑽石，由於這顆鑽石非常昂貴，所以直到今年才付清貸款。而他於2月動手術，把鑽石鑲嵌在額頭上，據了解，這顆粉紅鑽石要價高達2400萬美金，重量約11至12克拉。

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▲▼Lil Uzi Vert於今年2月在額頭上鑲嵌了昂貴的粉紅鑽石。（圖／翻攝Lil Uzi Vert臉書）
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幾乎出席所有場合，都能看到Lil Uzi Vert將這顆粉紅鑽石佩戴在額頭上，不過日前他現身Jay-Z的40/40運動酒吧的18周年派對時，被發現他的額頭空無一物，受訪時才自爆，這顆價值不菲的鑽石，在他7月於邁阿密舉行的「Rolling Loud 音樂節」表演，跳下舞台與粉絲互動時，遭民眾扯下來，當時他血流如注，演唱會也因此中斷。Lil Uzi Vert表示，幸好沒有生命危險，粉絲事後也把鑽石還給了他，「我感覺很好，臉也沒有因此受到嚴重損傷。」


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