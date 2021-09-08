77歲男星大談爺孫戀！女友小他45歲　名字還與女兒一樣

英國樂團「齊柏林飛船」的77歲吉他手吉米佩奇（Jimmy Page），出道至今64年，他被視為歷史上最偉大、最有影響力的吉他手之一，《滾石雜誌》更封他為「強力吉他重複段的教主」。而他近來新戀情曝光，對象竟是小他45歲的女友史嘉蕾薩貝特（Scarlett Sabet），2人一起出席了威尼斯影展，引起討論，另外，讓人注意的是，吉米小女友的名字與女兒竟然同名。

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吉米佩奇日前帶著32歲的女友史嘉蕾，一起出席威尼斯影展舉辦的紀錄片《成為齊柏林飛船》首映會，吉米穿著正式的白襯衫、黑西裝，史嘉蕾則是身著一襲白色絲質洋裝，一頭棕色大捲髮披散在背上，非常的嫵媚，在紅毯上，吉米始終牽著史嘉蕾的手，模樣甜蜜。

▲▼吉米佩奇（上、下圖左）與小45歲的史嘉蕾貝特大談「爺孫戀」。（圖／翻攝史嘉蕾貝特IG）

據悉，史嘉蕾與吉米是在2014年於英國倫敦的書店相識，進而相戀，兩人已經交往了7年的時間，面對相差45歲的「爺孫戀」，史嘉蕾坦承，一度讓她覺得人生完蛋，但後來與吉米的相處很自然，才讓這些念頭消退。去年吉米的生日時，史嘉蕾更大方曬出兩人的合照，並放閃發文：「你是獨一無二的，你改變了我的生活，讓我感受到什麼是真愛，我全心全意地愛著你。」此外，引人注意的是史嘉蕾貝特還與吉米佩琪的女兒同名，2人竟然只差了18歲。