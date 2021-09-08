學校受車輛呼嘯噪音影響　中市民代爭取隔音牆解決

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交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段段長廖瑞仕表示，台74線快速道路廍子國小由景賢路到軍福九路（含部份太原上匝道），增設2m高隔音牆，計340m長，自7月12日開始施工，目前持續辦理中，預定9月13日前如期完成。
莊競程指出，台74線快速道路，平日尖峰時段車流量大，廍子里現為北屯第一大里，學童很多，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，車輛呼嘯而過產生的噪音非常刺耳，影響學習品質，他與市議員曾朝榮積極爭取增設隔音牆，很高興這週將完工，有效改善噪音問題。
莊競程於今年3月10日邀集市議員曾朝榮，以及交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、公路總局第二區養護工程處員林工務段前段長陳舜賢、廍子里長董銘成、廍子國小校長張榮林、台中市政府交通局、市警五分局等辦理聯合會勘。
莊競程要求，公路總局儘速辦理24小時噪音監測。經4月8、9日兩天辦理交通噪音監測結果，部分時段超出快速道路管制標準，公路總局同意該路段辦理隔音牆規劃設計，並於7月間進場施作，預計本週完成。
曾朝榮服務處主任曾咨耀說，廍子國小是2020年度開始招生的新學校，後續二期工程教室甚至緊鄰台74線快速道路不到20公尺，台74線上車輛疾駛而過產生的轟隆轟隆噪音，常常嚇到學生打斷學習，讓師生大喊吃不消，如今增設隔音牆，將降低噪音影響，有效維護學習環境與教學品質。
廍子國小校長張榮林表示，增設隔音牆後，減少的噪音很多。尤其配合了中央的政策，班班有冷氣，孩子在教室裡面上課，非常的安靜，不像以往大客車或貨車經過的時候，只要一按喇叭，教室裡面受到的干擾很大，幾乎沒辦法上課。