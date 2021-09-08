蝦皮購物「9.9超級購物節」祭中秋烤肉夯品 家電現省千元
生活中心/綜合報導
2021-09-08 19:30:00
倒數10天即將迎來中秋連假，隨著佳節靠近，蝦皮購物站上包括月餅、禮盒等中秋專屬關鍵字搜尋量整體提升4倍，「中秋烤肉組」的關鍵字搜尋量更飆近8倍成長；蝦皮購物觀察發現，後疫情時代民眾仍有意識地降低外出採購與用餐的頻率，傾向於線上購買搭配好的食材組合，進而帶動月餅、烤肉食材銷量較去年同期增加近五成，顯示出今年宅家自己烤的主流趨勢！
瞄準宅烤肉商機，蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出居家烤肉必備家電推薦榜，搭配商城85折神券最高現折2000元，讓你不管邀請朋友一起烤、還是在家自己烤，都能輕鬆烤出萬里飄香。久違地與朋友歡聚，當然要拿出質感家電展現生活美學，原價4200元的網美系家電BRUNO多功能電烤盤，85折券後只要2746元；加上破盤優惠價3128元的Sodastream自動扣瓶氣泡水機，讓你輕鬆化身居家生活達人。小家庭則首選富力森多功能創意電烤盤，商城券後只要2448元特惠價，再加贈章魚燒盤，讓中秋烤肉不只好吃也好玩。對於總是一成不變的烤肉感到有點膩嗎？兼具氣炸、烘烤、乾果功能的晶工氣炸烤箱，也可以搭配商城85折券現省超過3000元，超值破盤價3383元就能輕鬆化身小當家；蝦皮購物更貼心幫你準備了下殺45折的惠而浦 360度旋風扇，陣陣涼風讓你宅家烤肉也舒適！肉吃多也別忘了吃點水果，蝦皮購物人氣遊戲「蝦蝦果園」將在「9.9超級購物節」9/9中午12點加碼搶活動大使黃子佼的「香蕉幸運種子」，收成就有機會獲得一大箱香蕉請你吃，數量有限，先搶先贏！ 除了超殺優惠的烤肉用具，台灣消費者最愛的牛排、干貝的頂級食材更是不能少！為了讓民眾擁有一個美好的中秋烤肉夜，蝦皮購物獨家攜手屋馬燒肉、胡同燒肉兩大名店推出經典獨家烤肉組合，不用出門人擠人，線上訂購就讓你在家烤出名店好滋味。去年生鮮類銷售表現最佳的干貝與牛排福箱，今年蝦皮購物1元請你吃，9/10-9/17蝦皮購物加碼祭出精選食材天天銅板價，紐西蘭P.S.熟成紐約客牛排、日本青森半殼扇貝等頂級食材通通１元瘋搶；頂級智利鮭魚、特選草飼沙朗牛限時價只要９元，2021蝦皮購物精心打造烤肉豪華4套餐，邀你一起盡情烤出美味中秋夜！ 1號套餐 名店明星燒肉組一鍵送到府
寵愛用戶沒有極限！今年蝦皮購物攜手屋馬燒肉、胡同燒肉，要讓你在家也能享受名店好滋味，內含極品的和牛厚切牛五花、鮮美軟絲、伊比利豬梅花的「屋馬」蝦皮獨家中秋組合，中秋宅家限定價只要1799元；胡同燒肉則誠意推出由 美國翼板牛排、帶骨牛小排、松阪豬、胡同經典墨魚香腸等超夯品項打造而成的胡同經典中秋組合，驚爆優惠價1699元，免出門免排隊就能擁有頂級味覺饗宴！
2號套餐 精選燒烤美味食材一鍵備齊
不想要花時間挑挑選選嗎？不知道烤肉要挑哪個部位嗎？還是沒空採買烤肉食材呢？不管你的烤肉小煩惱是哪種，蝦皮購物讓你一鍵搞定！小資極簡美味燒烤6件組，紐西蘭濕式熟成肋眼燒烤片、挪威薄鹽鯖魚切片、台灣極黑豚嫩肩骰，一箱搞定限時優惠價只要849元；特愛海鮮的話，就不能錯過鮮綠生活高cp值烤肉免運組，野生船凍透抽、午仔魚一夜干、生蠔與牛五花片的組合，5折價只要999元！不管是你是肉食性動物還是海鮮控，蝦皮購物烤肉2號餐都能滿足你的口腹之慾。
3號套餐 頂級食材銅板價 中秋烤肉輕鬆加菜！
一年一度的中秋節想加菜，卻又擔心口袋不夠深嗎？9/10-9/17蝦皮購物天天精選頂級燒烤食材下殺銅板價，不管是鮮嫩多汁的紐西蘭P.S.熟成紐約客牛排、安格斯溼式熟成骰子牛、巴拉圭濕式熟成嫩肩牛排，還是海味十足的挪威薄鹽鯖魚、日本青森半殼扇貝、挪威鯖魚一夜干通通限時下殺1元，頂級食材讓你輕鬆買！
４號套餐 激推人氣伴手禮全面下殺5折起
不管是燒肉名店還是頂級食材，中秋烤肉當然要用月餅畫下完美的句點！蝦皮購物蒐羅了各家排隊月餅，小潘蛋糕坊鳳凰酥中秋優惠價339元、佳德糕餅鳳梨酥下殺71折只要425元，蝦皮購物讓你免排隊就能享用到中秋好滋味！