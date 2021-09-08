蝦皮購物「9.9超級購物節」祭中秋烤肉夯品 家電現省千元

倒數10天即將迎來中秋連假，隨著佳節靠近，蝦皮購物站上包括月餅、禮盒等中秋專屬關鍵字搜尋量整體提升4倍，「中秋烤肉組」的關鍵字搜尋量更飆近8倍成長；蝦皮購物觀察發現，後疫情時代民眾仍有意識地降低外出採購與用餐的頻率，傾向於線上購買搭配好的食材組合，進而帶動月餅、烤肉食材銷量較去年同期增加近五成，顯示出今年宅家自己烤的主流趨勢！





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▲蝦皮購物搶攻宅烤肉商機，攜手屋馬、胡同推烤肉組，中秋必搶宅烤肉家電現省千元！（圖／資料照片）

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▲明星燒肉一鍵送到府！蝦皮購物攜手胡同燒肉推出「胡同經典中秋組合」，驚爆優惠價1,699元。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物攜手燒烤名店屋馬、胡同推獨家燒肉組。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物攜手燒烤名店屋馬、胡同推獨家燒肉組。（圖／資料照片）

寵愛用戶沒有極限！今年蝦皮購物攜手屋馬燒肉、胡同燒肉，要讓你在家也能享受名店好滋味，內含極品的和牛厚切牛五花、鮮美軟絲、伊比利豬梅花的「屋馬」蝦皮獨家中秋組合，中秋宅家限定價只要1799元；胡同燒肉則誠意推出由 美國翼板牛排、帶骨牛小排、松阪豬、胡同經典墨魚香腸等超夯品項打造而成的胡同經典中秋組合，驚爆優惠價1699元，免出門免排隊就能擁有頂級味覺饗宴！





▲懶人救星！「欣明生鮮」小資極簡美味燒烤6件組，限時優惠849元。（圖／資料照片）

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不想要花時間挑挑選選嗎？不知道烤肉要挑哪個部位嗎？還是沒空採買烤肉食材呢？不管你的烤肉小煩惱是哪種，蝦皮購物讓你一鍵搞定！小資極簡美味燒烤6件組，紐西蘭濕式熟成肋眼燒烤片、挪威薄鹽鯖魚切片、台灣極黑豚嫩肩骰，一箱搞定限時優惠價只要849元；特愛海鮮的話，就不能錯過鮮綠生活高cp值烤肉免運組，野生船凍透抽、午仔魚一夜干、生蠔與牛五花片的組合，5折價只要999元！不管是你是肉食性動物還是海鮮控，蝦皮購物烤肉2號餐都能滿足你的口腹之慾。





▲蝦皮購物「9.9超級購物節」BRUNO BOE021 多功能電烤盤，限時下殺2,746元。（圖／資料照片）

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一年一度的中秋節想加菜，卻又擔心口袋不夠深嗎？9/10-9/17蝦皮購物天天精選頂級燒烤食材下殺銅板價，不管是鮮嫩多汁的紐西蘭P.S.熟成紐約客牛排、安格斯溼式熟成骰子牛、巴拉圭濕式熟成嫩肩牛排，還是海味十足的挪威薄鹽鯖魚、日本青森半殼扇貝、挪威鯖魚一夜干通通限時下殺1元，頂級食材讓你輕鬆買！





▲蝦皮購物「9.9超級購物節」Sodastream 時尚風自動扣瓶氣泡水機，破盤優惠3,128元。（圖／資料照片）

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不管是燒肉名店還是頂級食材，中秋烤肉當然要用月餅畫下完美的句點！蝦皮購物蒐羅了各家排隊月餅，小潘蛋糕坊鳳凰酥中秋優惠價339元、佳德糕餅鳳梨酥下殺71折只要425元，蝦皮購物讓你免排隊就能享用到中秋好滋味！





▲在家享受名店好滋味！蝦皮購物獨家販售「屋馬」蝦皮中秋組合，優惠價1,799元。（圖／資料照片）