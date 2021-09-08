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台北市立聯合醫院仁愛院區牙科醫師王君翎表示，出血不止常發生於拔牙或口腔手術後，當民眾感覺口水有鹹味，懷疑口腔出血時，切勿慌張，如為唾液混雜血絲，保持口腔與傷口乾淨即可，若傷口不斷冒出鮮血，建議使用乾淨紗布或濕潤茶包，壓迫傷口半小時，多數情況能達止血，若依然無法順利止血，應儘速至醫療院所處理。
王君翎指出，根據出血來源不同，處理方式也不同。若是牙齦的出血，清除傷口發炎組織與未附著的血塊後，視情況以放置止血材料並縫合傷口。若為骨頭出血，會使用骨蠟填塞。若為血管性出血，多使用電刀或縫合，封閉血管末端。此外，文獻指出拔牙後出血和抗凝血藥物，並無太大相關性，未控制的高血壓、術後傷口感染、牙周發炎等更容易導致口腔出血，因此牙科治療後勿自行停藥，應依從醫生指示，以減少心臟血管額外的風險。
新冠患者若有牙周病 死亡機率高9倍
王君翎提醒，在疫情期間，除了減少出入公共場所、配戴口罩保持社交距離，口腔清潔照護也不容懈怠，牙齦出血多由牙齦炎或牙周病引起，而唾液中新冠病毒可藉由血液到達全身引起併發症。根據歐洲牙周病學聯合會（EFP）研究顯示，新冠患者若同時患有牙周病，併發症發生的可能性提高3倍，死亡機率高出9倍。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 新冠患者患有牙周病 併發症提高3倍，死亡機率高9倍
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