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一名55歲的男性患者Steven，已罹患乾癬20多年，透過光照療法、外用藥膏勉強控制症狀後，他重歸職場。不料幾年前卻併發乾癬性關節炎。關節的發麻、僵硬、腫痛讓他輾轉難眠，更讓他長達六年沒有外出。在推拿診所、復健科、骨科，均求助無門，Steven最後向風溼免疫專科醫師求助，才逐漸好轉。
乾癬性關節炎患者的治療認知調查指出，八成患者還達到治療的目標，就放棄治療，讓皮膚病灶擴大、關節持續疼痛，只求不影響日常起居。蔡長祐指出：「不只是身體脫屑、痛癢，嚴重甚至會併發關節疼痛、變形。乾癬及乾癬性關節炎的治療複雜漫長，患者容易失去耐心，或認為藥物無法幫助痊癒。」
6成患者使用二代生物製劑 100%清除皮膚病灶
乾癬性關節炎是自體免疫疾病，是體內不正常的免疫反應，導致慢性皮膚發炎和侵蝕關節。近年出現了新藥物「生物製劑」可與特定抗原結合，從源頭抑制免疫發炎反應，對於治療有較佳成效。
過去對於乾癬性關節炎的治療，有些療法在皮膚狀況的改善上成果較佳，而有部分療法則是針對關節炎有較明顯的療效。第二代生物製劑，可同時改善皮膚和關節症狀，進而改善生活品質。中華民國風濕病醫學會曹彥博副秘書長指出：「使用第二代生物製劑抗介白素17，經研究指出，半年治療後，高達六成的患者100%清除乾癬病灶，近四成同時減少50%關節腫痛」。
除了使用適合藥物外，設定治療目標也是療程的重點。蔡長祐說明，美國風濕病學會、歐洲抗風濕病聯盟在治療指引中提出「達標治療」，透過制定治療目標，每四週定期回診追蹤，如果未達標，即考慮更換藥物。乾癬性關節炎的嚴重度，要透過醫師臨床判讀及病患的回饋，因此充分的醫病溝通，並設定共同治療目標，才能讓每次的回診都離治癒更進一步。
呼籲勿因疫情停藥不回診 免疫失調增添染疫風險
病友Steven在使用第二代生物製劑三年後，已接近完全康復。原先蔓延整個身體的皮膚病灶縮小至背部區塊，而關節腫痛的頻率也大幅下降。患者表示，罹病20年以來，終於有勇敢踏出家門的一天，醫病雙方都獲得成就感。
曹彥博提醒：「第二代生物製劑已納入健保給付。目前健保給付規定對於生物製劑較嚴格，必須經由專科醫師評估，且先使用非類固醇類消炎止痛藥、疾病修飾抗風濕藥物治療後，才可提出申請。」另外，為使生物製劑達到最佳的療效，患者應遵從醫囑，勿擅自停藥。
在風濕病學期刊上的美國調查研究指出，近六成患者，因擔心感染新冠肺炎而避免回診、近兩成患者則擅自停藥，停藥恐導致全身發炎反應或免疫失調，反而提高染疫風險，患者應穩定的接受治療。
資料來源：健康醫療網 乾癬患者6年足不出戶 二代生物製劑助他踏出家門
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