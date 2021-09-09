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何謂葡萄糖胺？物理治療師蘇建業指出，葡萄糖胺是軟骨組織及關節液的主要成分，具有抗氧化及抗發炎的作用，人體可以自然形成，作為保護關節用，最常見硫酸鹽類、鹽酸鹽類及N-乙醯葡萄糖胺等三種型式。但是，隨著年齡增長或受傷會減少葡萄糖胺的生成，使得體內的合成速度不及消耗的速度，就會造成關節退化。所以有時候運動或活動時，會感到卡卡不舒服。
物治師蘇建業進一步解說，人體需要蛋白質、微量元素或是單醣的氨基酸來幫助修復運動後的不舒服。對於運動後的不適感，目前已較少提及乳酸堆積，現在新理論中是乳酸代謝速度快，乳酸僅有少部分，剩下持續的痠痛感則是微破壞，即正常現象的肌肉軟組織小裂開，因此需要養分修復，而葡萄糖胺等於提供養分來幫助修復，就能較快進入下一階段的運動。
外用塗抹凝膠 舒緩運動後不適感
一般人觀念是在運動後，身體需要大量的熱量及養分來進行修復，因此會補充各種優質的醣類、蛋白質跟水，但你知道關節也需要復原嗎？可利用局部補充葡萄糖胺外用方式，增加關節的潤滑度。巿面上有用擦的葡萄糖胺凝膠，可塗抹於關節處，都可以用來補充優質葡萄糖胺，物治師蘇建業說，在他協助的個案跟他分享，有種來自瑞士的葡萄糖胺凝膠，有溫熱感、冰涼感不同成分，其中涼感型含薄荷精油塗抹後有深入的沁涼感，溫感型含辣椒的提取精華則有溫熱感。個案表示，使用後效果還不錯。不過若是敏感肌膚，請先小範圍局部測試使用。
物治師蘇建業還建議，此種外用塗抹凝膠，使用方式是早晚一天一次，不過成分每個人未必皆適用，應諮詢醫師是否合適使用，如果塗抹後有出現過敏等不舒服現象，應積極尋求皮膚科醫師幫助。
補充葡萄糖胺 不能取代常規治療
不過，現在仍有很多人以為補充葡萄糖胺可以治療退化性關節炎，物治師蘇建業強調，這是錯誤迷思。葡萄糖胺的成分不能夠緩解疼痛，也無法治療退化性關節炎，只能說葡萄糖胺生成足夠時，其含量充足時不會讓患處那麼不舒服，好比潤滑油足夠時不會造成摩擦，增加關節潤滑度，舒緩關節炎，是一種很好的保養，但是強調葡萄糖胺不能取代常規的治療。
「我們談的是預防性醫學，不要等到問題出現才解決，事前要先保護，減少及避免不舒服現象。」物治師蘇建業分享一名三十多歲的男性，平日喜愛打排球，但是運動後關節痠痛，讓他每次運動完都需要花費兩至三天休息恢復到正常狀態，才能再進行下一次訓練，後來使用外用擦的葡萄糖胺凝膠後，測試後發現「現在僅需一兩天即可恢復其訓練強度，更縮短重量訓練及下次打排球的時間，他回饋表示，塗抹後有助於提升到下一個運動狀態。」
關節不舒服 應尋求正規治療
物治師蘇建業提醒，如果出現關節無力、關節受限，或者是起床關節不舒服持續一週未改善時，建議應積極尋求復健科醫師協助，檢查關節或韌帶有否異常現象，現在都有X光、超音波或MRI等來了解關節炎狀況。平日運動時，記得一定要先暖身及收操，減少運動的傷害。
此外，除了運動外用塗抹凝膠保養外，物治師蘇建業呼籲愛好騎乘腳踏車的族群，應將腳踏車坐墊調高，坐墊太低反會增加膝關節的壓力，更應避免久蹲的姿勢，讓關節長時間過度彎曲或維持相同角度狀態，以免加重膝蓋負擔，應保持微彎的角度，才能減緩關節不舒服，降低關節的傷害。
蘇建業物理治療師 學歷：高雄醫學大學 物理治療學系 學士
經歷：超全能診所 物理治療師組長
東吳超級馬拉松場邊防護員
關渡勇士龍舟隊隨隊治療師
資料來源：健康醫療網 擦的葡萄糖胺是什麼 它能幫助筋骨靈活軟Ｑ嗎？
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