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負責收治上述個案的彰化基督教醫院一般外科黃政諺醫師說明，甲狀腺結節好發於女性，發生率約男性的三倍，分為良性結節與惡性腫瘤，惡性腫瘤發生率約佔甲狀腺結節的百分之五。在甲狀腺惡性腫瘤中，又以乳突癌與濾泡癌患者佔大多數，尤其這兩類為手術預後較良好的甲狀腺癌型態，若及早治療第一期至第三期的十年存活率約90%~95%。
微創手術助縮小傷口、隱藏疤痕 提升術後美觀性
傳統甲狀腺切除手術是在脖子開一個傷口，傷口較大且明顯。黃政諺醫師提到，由於甲狀腺腫瘤好發於女性，目前可透過「微創內視鏡輔助甲狀腺切除術」與「經口內視鏡甲狀腺切除術」縮小傷口或隱藏疤痕，提升術後外觀的美觀性。「微創內視鏡輔助甲狀腺切除術」主要是透過內視鏡放大影像畫面，能縮小脖子上的切口，術後疤痕也會比較小；「經口內視鏡甲狀腺切除術」顧名思義就是將傷口隱藏在嘴巴內，使脖子外觀沒有切口，術後不留疤。不過，醫師也提醒，手術方式多元，建議患者可以多與主治醫師討論，不是每種情況都可以施行經口內視鏡甲狀腺切除術。
擔心甲狀腺手術後遺症？ 正確儀器輔助降低風險
然而，甲狀腺周圍佈滿神經與重要器官，術後較為擔心的後遺症包含術後出血、低血鈣以及喉返神經損傷。甲狀腺是一個血流豐富的器官，於術中同時輔以同步切割與止血的「止血融合刀」，不僅減少出血，相較於傳統電燒刀熱傷害較低，也有助於術後復原。此外，多數患者擔心術後喉返神經損傷，造成聲帶麻痺、聲音沙啞、喝水嗆到等症狀，目前可以透過「喉返神經監測儀」即時定位神經位置，它就如同一台倒車雷達，可降低喉返神經損害的風險。
治療選擇多元 應及早檢查與治療
最後，黃政諺醫師提到，國內在甲狀腺癌的治療，已經有很多方式可以選擇，隨著健檢普及與國人健康意識抬頭，雖然甲狀腺癌國人發生率是排在十大癌症第七位，女性更是排在第四位，但死亡率卻遠在二十名以外。由此可見，甲狀腺癌的預後相較於其他癌症佳，因此，若疑似有發現甲狀腺結節，應及早就醫檢查，把握黃金治療期積極治療。
資料來源：健康醫療網 老婦腰酸背痛以為骨折 竟是甲狀腺癌轉移了！
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