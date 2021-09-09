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五倍券如何創造2千億元效應？龔明鑫：加碼與連結更大

▲五倍券能創造2000億元的效應怎算出來的？國發會主委龔明鑫表示，是以三倍券創造的效應為基礎，再加上這次各部會、地方加碼力道大，連結與數位程度高的關係。（圖／行政院提供）
▲五倍券能創造2000億元的效應怎算出來的？國發會主委龔明鑫表示，是以三倍券創造的效應為基礎，再加上這次各部會、地方加碼力道大，連結與數位程度高的關係。（圖／行政院提供）

記者許家禎/台北報導

2021-09-09 12:30:01｜2021-09-09 12:44:23

行政院今（9）日召開五倍券振興方案記者會，行政院長蘇貞昌希望五倍券能創造2000億元的效應。國發會主委龔明鑫則指出，2000億元是以三倍券效應1000億元當做基礎計算出來的，主要是今年各地方政府、各部會與民間業者的加碼力道大，再加上連結數位程度高的關係。至於若疫情延燒，五倍券會延後進行嗎？對此，龔回應表示，會隨時觀察疫情，但目前仍朝既定計畫實施。

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針對五倍券預計能創造2000億元的效應，國發會主委龔明鑫表示，這相對去年三倍券的1000億元等於是加倍，希望讓消費者更好領、更好用、更刺激。他強調，希望讓消費者在更便利的情況下，願意加碼消費。另外地方加碼、部會加碼、民間店家加碼都比去年更熱絡，再加上大家的加碼與五倍券連結度更大、數位連結更高，因此看好能創造2000億元的效應。

至於如何算出2000億元的效應？龔明鑫表示，評估有各種方法，但主要是以三倍券1000億元為基礎，從消費端去算，也有財經智庫做評估，也有民意調查，再加上今年五倍券與加碼連結度更高、數位連結更大，因此認為可以達到2000億元的效應。

不過，目前疫情拉警報，媒體提問若疫情升溫，五倍券會延後使用嗎？對此，龔明鑫表示，去年三倍券疫情控制得宜有不錯的成績，今年雖然目前有些緊張，但會持續關注疫情，目前還是朝向既定計畫來進行。

另外，關於兌付部分，去年三倍券店家在兌付的時候，需要一張一張填，今年是否有改善？財政部長蘇建榮回應，如果量少，店家蓋店章就可以了，但如果量多就填兌領單，兌領單有200元、500元與1000元選項，可填寫各幾張，再蓋店章與營業人統一編號就可兌領，就像填存款單一樣，並強調錢會馬上進到店家的戶頭，今年兌領將更簡化與便利。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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