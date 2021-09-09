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壯年男嘴巴傷口久不癒合　就醫驚見「口腔癌」

壯年男嘴巴傷口久不癒合　就醫驚見「口腔癌」
壯年男嘴巴傷口久不癒合　就醫驚見「口腔癌」

健康醫療網

2021-09-09 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】45歲的張先生平時抽菸、喝酒、檳榔樣樣不忌口，兩三個月前在嘴巴發現一個傷口，本以為無礙，卻兩三個月後遲遲不見好，擔心是癌症的徵兆，於是到醫院看診，經檢查發現張先生在右臉頰內旁出現約莫4-5公分的蕈菇狀潰爛傷口並持續往牙齦侵犯，確定診斷為口腔癌。

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每年新診斷八千位口腔癌患者　早期治療是關鍵

根據衛生福利部最新報告指出，口腔癌位居2017年台灣十大癌症中第五位，發生率約為每十萬人中有22位，每年新診斷個案將近八千位；統計指出口腔癌與抽菸、喝酒及嚼檳榔有絕對的關係，嚼檳者罹患口腔癌的機率為一般人的28倍，同時有檳榔、菸、酒習慣者更高達123倍。

亞東醫院放射腫瘤科謝忱希主治醫師指出，幸而賴於醫療技術的進步，口腔癌若能早期治療，存活率可達八成以上，手術後採用合併放射線與化學治療會有更好的控制與存活機會，對局部侵襲性口腔癌患者而言，若發現具有復發危險因子，手術後合併放射線與化學治療會有更好的控制與存活機會。

採螺旋刀配合階梯式加強技術　精準、副作用更少

針對頭頸部治療中，強度調控放射線治療(IMRT)是多數醫院所採用的治療技術。謝忱希主治醫師說明，根據長期追蹤數據顯示，螺旋刀比強度調控放射線治療能提供更好的腫瘤治療，以「螺旋刀配合階梯式加強技術」，可增加頭頸癌的控制率與降低局部復發率及副作用的嚴重度，螺旋刀可提供病人更好的腫瘤局部控制率，最終便可達到更好的長期存活機會。

定期口腔黏膜篩檢　出現口腔傷口久不癒合快就醫

謝忱希主治醫師提醒，抽菸及嚼食檳榔皆為口腔癌危險因子，建議每兩年接受口腔黏膜篩檢，並盡早戒除。若是口腔出現超過兩週以上潰瘍或腫塊，須盡早就醫檢查，切勿延誤。萬一不幸罹癌，積極配合專業醫療建議，才能獲得最好的治療結果。



資料來源：健康醫療網 壯年男嘴巴傷口久不癒合　就醫驚見「口腔癌」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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