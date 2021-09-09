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根據衛生福利部最新報告指出，口腔癌位居2017年台灣十大癌症中第五位，發生率約為每十萬人中有22位，每年新診斷個案將近八千位；統計指出口腔癌與抽菸、喝酒及嚼檳榔有絕對的關係，嚼檳者罹患口腔癌的機率為一般人的28倍，同時有檳榔、菸、酒習慣者更高達123倍。
亞東醫院放射腫瘤科謝忱希主治醫師指出，幸而賴於醫療技術的進步，口腔癌若能早期治療，存活率可達八成以上，手術後採用合併放射線與化學治療會有更好的控制與存活機會，對局部侵襲性口腔癌患者而言，若發現具有復發危險因子，手術後合併放射線與化學治療會有更好的控制與存活機會。
採螺旋刀配合階梯式加強技術 精準、副作用更少
針對頭頸部治療中，強度調控放射線治療(IMRT)是多數醫院所採用的治療技術。謝忱希主治醫師說明，根據長期追蹤數據顯示，螺旋刀比強度調控放射線治療能提供更好的腫瘤治療，以「螺旋刀配合階梯式加強技術」，可增加頭頸癌的控制率與降低局部復發率及副作用的嚴重度，螺旋刀可提供病人更好的腫瘤局部控制率，最終便可達到更好的長期存活機會。
定期口腔黏膜篩檢 出現口腔傷口久不癒合快就醫
謝忱希主治醫師提醒，抽菸及嚼食檳榔皆為口腔癌危險因子，建議每兩年接受口腔黏膜篩檢，並盡早戒除。若是口腔出現超過兩週以上潰瘍或腫塊，須盡早就醫檢查，切勿延誤。萬一不幸罹癌，積極配合專業醫療建議，才能獲得最好的治療結果。
資料來源：健康醫療網 壯年男嘴巴傷口久不癒合 就醫驚見「口腔癌」
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