COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市防疫旅館資訊不明　議員：應開放明確

▲議員周永鴻指出，台中市居檢所，居然沒辦法看到完整清單與資訊，只能看到一堆代號(圖／柳榮俊攝2021.9.9)
▲議員周永鴻指出，台中市居檢所，居然沒辦法看到完整清單與資訊，只能看到一堆代號(圖／柳榮俊攝2021.9.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-09-09 14:32:05

各縣市近期都鼓勵旅宿業者加入防疫旅館，台中市議會今(9) 日進行市政總質詢，議員周永鴻指出，民眾要訂台中市居檢所，居然沒辦法看到完整清單與資訊，只能看到一堆代號，影響台中市形象。另外七月起加入營運的居檢所不再有廢棄物清運補助，還找不到清運廠商，「一市兩制」情況變相懲罰業者，也造成造成防疫破口隱憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀

周永鴻表示，六都目前只有台中市沒有公布居家檢疫替代所名單。以台北市為例，民眾可以透過入口網站依需求的入住日期、價位、房型與其他條件找出合適的防疫旅館；反觀台中市，有需要訂房的不知旅館確切名稱與位置下只能瞎子摸象找房間，不知道是否符合個人需求。觀旅局應公布居家檢疫替代所清冊，給有需求的民眾選擇的權利。


周永鴻指出，目前台中市共有37家居家檢疫替代所，共2374間房。為了因應境外生入境與中秋假期，觀旅局也不斷鼓勵旅宿業者加入成為居檢所。因為居家檢疫過程產生的垃圾要以有害事業廢棄物高規格處理，環保局今年編列「110年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約」共1547萬3704元，全額補助居檢所廢棄物處理費用。


周永鴻說，環保局因擔心補助預算用罄，七月起加入居檢所服務的旅宿業者不提供廢棄物補助，只補助原本經營的業者。新加入的旅宿業者不僅每月得自行負擔數十萬的成本，還因為甲級廢棄物清理業者量能吃緊，面臨可能找不到服務的尷尬狀況。


觀旅局長韓育琪表示，觀旅局與業者已經溝通多次，大部分業者願意公布資訊，少部分擔心會被標籤化所以不願公布全部資訊。目前觀旅局正在建置新的查詢平台，預計兩個星期後將上線，將讓民眾查詢大部分業者的資訊，不願意公布的業者，觀旅局也會以代號、區位等方式透露部分資訊。


環保局長陳宏益表示，目前正在爭取中央補助中，預計兩週後能爭取到更多補助經費，不會讓「一市兩制」情形發生。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀