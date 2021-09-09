中市防疫旅館資訊不明　議員：應開放明確

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周永鴻表示，六都目前只有台中市沒有公布居家檢疫替代所名單。以台北市為例，民眾可以透過入口網站依需求的入住日期、價位、房型與其他條件找出合適的防疫旅館；反觀台中市，有需要訂房的不知旅館確切名稱與位置下只能瞎子摸象找房間，不知道是否符合個人需求。觀旅局應公布居家檢疫替代所清冊，給有需求的民眾選擇的權利。
周永鴻指出，目前台中市共有37家居家檢疫替代所，共2374間房。為了因應境外生入境與中秋假期，觀旅局也不斷鼓勵旅宿業者加入成為居檢所。因為居家檢疫過程產生的垃圾要以有害事業廢棄物高規格處理，環保局今年編列「110年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約」共1547萬3704元，全額補助居檢所廢棄物處理費用。
周永鴻說，環保局因擔心補助預算用罄，七月起加入居檢所服務的旅宿業者不提供廢棄物補助，只補助原本經營的業者。新加入的旅宿業者不僅每月得自行負擔數十萬的成本，還因為甲級廢棄物清理業者量能吃緊，面臨可能找不到服務的尷尬狀況。
觀旅局長韓育琪表示，觀旅局與業者已經溝通多次，大部分業者願意公布資訊，少部分擔心會被標籤化所以不願公布全部資訊。目前觀旅局正在建置新的查詢平台，預計兩個星期後將上線，將讓民眾查詢大部分業者的資訊，不願意公布的業者，觀旅局也會以代號、區位等方式透露部分資訊。
環保局長陳宏益表示，目前正在爭取中央補助中，預計兩週後能爭取到更多補助經費，不會讓「一市兩制」情形發生。