永慶孫慶餘不折不扣科技狂　一手打造科技房仲王國

近期一本紀錄房仲業發展史的書《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》，甫上市就登上博客來網路書店新書排行榜第一名，書中記錄了台灣房地產仲介業的發展歷程，更採訪了永慶房產集團孫慶餘董事長、前內政部地政司張元旭司長、仲介全聯會創會理事長王應傑、經濟部法人科技專案總召盧希鵬教授、愛實境創辦人李鐘彬等，諸多產官學重量級代表，分享房仲業的發展歷程，也記載了永慶董事長孫慶餘如何率業界之先，將科技導入傳統的賞屋模式，翻轉整個房仲產業的故事。





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企業家也是科技狂熱分子 打造科技房仲





疫情期間，有購售屋需求的民眾多少受到限制，所幸民眾仍可以透過房仲網站，在網路上輕鬆賞屋，甚至可以觀看由經紀人拍攝的介紹影片，跳脫空間、時間的限制，這些習以為常的線上賞屋模式，其實都來自永慶房產集團董事長孫慶餘的創舉。





2000年網路走進各家各戶，開啟了網路狂潮時代，創立永慶房屋12年的孫慶餘，預見了網路的無限可能性，立刻引進ADSL網路，成為全台第一家與中華電信合作使用ADSL的企業。當時的永慶房屋還不到40家店、員工不足500人，每個月卻要花上近百萬元租用光纖網路，不僅如此，孫慶餘還找來美國著名的科技公司IBM，做資料庫的建立和資源整合，耗資一整年的營收，這些投資曾被其他主管反對，孫慶餘獨排眾議，堅持E化的腳步。





隨著網路的逐漸普及，消費者逐漸習慣買房子先上網看房子的賞屋模式，永慶透過永慶房仲網服務每一位消費者，在市場上廣受好評，後來SARS來襲，民眾足不出戶，線上賞屋的服務大受消費者歡迎，推出獨創的「影音宅速配」更幫助永慶房屋在疫情中逆勢大幅成長。





▲當年永慶房屋為300多位經紀人配備人手一台的PDA，領先業界衝上雲端。（圖／業者提供）

台灣第一批iPad先給永慶 「一分鐘配對」有政府認證





除了利用網路介面服務消費者，永慶房屋也提供經紀人最先進的科技設備，2002年時為300多位經紀人配備當時最新的掌上型電腦PDA，同時播送「一分鐘」系列廣告，正式宣告在一分鐘之內，消費者可以看超過500間房子，前前後後總共耗資近一億元。





這項跨時代的科技服務，引發當時同業質疑，遭檢舉廣告不實，公平交易委員會也介入抽檢查核，經過錄音錄影測試後，判定並無廣告不實的狀況，科技力反而獲得第三方的公正認證。





隨著科技的日新月異，2010年永慶房屋推橫跨四大系統平台的「手機宅速配」以及「iPad行動服務平台」，讓行動看屋服務再升級，永慶房產集團業務總經理葉凌棋就笑說：「當年台灣第一批裝滿iPad的貨櫃輪，交貨對象不是別人，就是我們永慶房屋！」





▲永慶房產集團董事長孫慶餘(左二)攜手iStaging總經理李鐘彬(右二)，在國家級投資公司總經理翁嘉盛(左一)和國立臺灣科技大學教授盧希鵬（右一）共同啟動「身入未來．MR智能生活」新時代的來臨。（圖／業者提供）

「從後天看明天」的眼光與視野 永慶領先業界一步





經濟部法人科技專案總召教授盧希鵬形容，孫慶餘董事長是不折不扣的科技狂熱份子，擁有「從後天看明天」的眼光與視野，即使透過「永慶房仲網」、「i智慧經紀人」等科技和服務，讓永慶房產集團從小品牌蛻變成房仲第一品牌，在科技創新的道路上卻從來沒有停下；2017年更推出全球首創的「MR智能看房服務」，2020年又與XRSPACE合作，利用5G延展實境（XR）技術，以沉浸式體驗帶給消費者深入其境的賞屋體驗，成為第一家跨入5G世代的房仲業者。





2021年面對新冠肺炎疫情風暴，永慶房屋也迅速針對消費者無法出門賞屋的痛點，迅速推出「專人導覽」服務，由經紀人以消費者視角拍攝房屋帶看影片，並將影片整合至「永慶房仲網」，一站式的整合服務廣受消費者好評，6月雙北直營地區的成交市占一舉突破5成。這些引領房仲產業數位化的歷程與故事，都收錄在《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》一書中。



