三菜一湯怎煮最快？內行「2撇步」15分鐘上桌：媽媽教的
不少人為了健康飲食，主打自己在家烹飪，從備料到下鍋都能全程掌握狀況，比起外食更能吃得安心，尤其近三個月以來受到疫情影響，在家裡開伙的人也變多不少，不過，怎麼樣才能夠快速煮飯，並且端上桌享用呢？近日，就有網友熱議「怎麼煮菜最快？每次吃飯吃完都已經太晚了！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 16:31:37
一名家庭主婦在臉書社團「家常菜」貼文指出「想請問一下大家三菜一湯都煮多久？怎樣才可以快速上菜？即便是一鍋料理也想要營養均衡，火鍋已經吃到好膩了，我到家六點煮好都已經快七點，吃完飯已經八點，小孩九點就要睡覺，這樣對比，煮好飯時間實在有點太晚.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「菜色前一晚就要準備好，要煮飯時一個一個輪流下鍋，15分鐘上桌」、「我的前一天備好料，隔天晚上下班花20分鐘上菜」、「前一天備料就對了，我家小朋友也有這狀況，吃飽就去睡覺不好喔」、「跟你一樣，但我小朋友讓他們10點睡，吃飽飯就馬上睡不優」。
另外，也有網友分享攻略「氣炸鍋是你的好朋友，這樣炒菜鍋只要處理另外兩道就可以有三菜」、「氣炸鍋、烤箱都是好幫手，電子鍋要買可以預約開始煮飯的」、「電子鍋可以預約，菜先備好，煮只要15分鐘」、「我的基本SOP，一道菜丟氣炸鍋，白飯同步電鍋，炒一個青菜，煎蛋或者炒肉等等，15分鐘開吃，平日就不要再挑那些麻煩的菜色了，以前在南部媽媽教的」。（編輯：張嘉哲）