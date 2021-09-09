三菜一湯怎煮最快？內行「2撇步」15分鐘上桌：媽媽教的

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▲網友討論如果要煮三菜一湯，如何能快速上桌。（圖/家常菜）

菜色前一晚就要準備好

氣炸鍋、烤箱都是好幫手，電子鍋要買可以預約開始煮飯的

我的基本SOP，一道菜丟氣炸鍋，白飯同步電鍋，炒一個青菜，煎蛋或者炒肉等等，15分鐘開吃