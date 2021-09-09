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本土增4、境外2例　裝修工夫妻、埃及爸親友染疫

本土增4、境外2例　裝修工夫妻、埃及爸親友染疫
本土增4、境外2例　裝修工夫妻、埃及爸親友染疫

健康醫療網

2021-09-09 17:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。4例本土病例中，2例在台北、2例在新北，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為9月5日、其他3例為無症狀感染。台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午順利抵台。

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雙北4例與幼兒園、集合住宅有關？　陳時中：尚待釐清

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中新北集合住宅的裝修工人確診，其妻子也確診，但夫妻檔住在台北市，故歸類在北市，而台北市政府表示，裝修工人於8月12日起3次進出此社區裝潢，時間有半天，但是否與集合住宅感染有絕對關係，指揮中心表示尚待釐清。

而關於新增的新北2例個案，1例先驗出陽性，另1例則為同住者進行採檢後確診，不過感染源是否和幼兒園及集合住宅有關？陳時中表示，確診者的活動範圍相距較遠，判定關係不大。

另外2例境外移入（案16169、案16170），皆和案16160的埃及父親入境有關，兩人在8月4日入境台灣，入境及檢疫期滿檢驗時為陰性，因兩人曾接觸確診個案，並於9/7安排採檢為陰性，惟今日再度採檢為陽性，且Ct值高（案16169為36.7，案16170之Ct值34.7），因此指揮中心初步研判是在境外感染，暫歸類在境外移入個案中。

長榮機師接觸者二採結果　研判對社區影響低

桃園長榮機師感染案中，目前相關密切接觸者已進行PCR二採，其中180例為陰性，剩餘2例檢驗中，尚有15例待採檢，陳時中表示，就目前情況看來，縱使未來解隔離時確診，但對於社會影響已經非常小。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

91萬劑BNT疫苗上午抵台　共184萬劑優先開放青少年施打

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於今日送達的91萬劑，共184萬劑。

疫苗效期至111年1月17日，將由指揮中心統籌運用，優先開放給12歲至17歲（含）青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲（含）民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。



資料來源：健康醫療網 本土增4、境外2例　裝修工夫妻、埃及爸親友染疫

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