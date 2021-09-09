我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心全人醫療科主任林高章表示，病人快篩及聚合酶連鎖反應(PCR)採檢，常有「時陰時陽」的情況產生，鼻外繞一圈、採檢太快、唾液口水、居家自篩等，若沒有依照標準化步驟採樣，陰性結果可想而知，也因此「標準化」就很重要。
以病人為中心 跨團隊來整合
不忍病人一床難求的等待困境，醫院也想盡各種辦法，今辦明出(今天解釋清楚，明天一早出院)、整合病房(不分科、常住院)、居家醫療(醫師到府訪視)、急診整合(症狀改善不必再住院)、急診高齡(年紀大的通病處置)、急診居家(急診醫師到府治療)、急診安寧緩和等，都是希望能夠減少病人的痛處。
林高章主任提及，藥師、復健師、營養師、社工師、精神科的急診介入，提供早療復健、用藥、家庭或生活需求解決等，善盡職責的為病人、努力照顧所有需求，真正落實「以病人為中心的服務」。
全人等同「全能」 宛如天龍特攻隊
林高章主任強調，全人醫療科(也稱整合醫學科-hospitalists)歸屬內科部，照護急診轉來不穩定等待住院的病人，全由內科不同次專科主治醫師組成。從擔心學術不足到如今個個獨當一面，除了不斷學習充實自己，成員的理念相當重要。沒有付出的精神，醫師就不願意隨時輪班(白班、小夜、大夜每月不定)，沒有病人為主的思考，就不願意學習如此多的照護知識，沒有內在堅韌的特質，就不願意面對急診壓力及病人百般的焦慮，加上護理人員協助，才能使全人醫療的運作順暢。
資料來源：健康醫療網 整合急診到住院 奇美「全人醫療」成橋樑
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊