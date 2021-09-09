爆陳柏惟選民服務數字兜不攏！刪Q總部酸：說謊不打草稿
原定在8月28日舉行的台灣基進立委陳柏惟罷免案，延至10月23日辦理，前立委顏寬恒昨日宣布將以義工身分，參與「刪Q」罷免活動，陳柏惟為此控訴被霸凌，刪Q總部今（9）日表示，陳柏惟不斷抹黑攻擊他人，卻又說自己被霸凌，且過往自豪的質詢戰機、選民服務案件比對根本就是胡亂編造，痛批說謊也不打草稿，連數字都兜不攏。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-09 19:33:56
刪Q總部今日召開「平民起義、罷免陳柏惟」記者會，罷免領銜人楊文元和資深媒體人謝寒冰等人也與會，就陳柏惟在臉書上指控被霸凌與提出的罷免答辯書提出質疑。
刪Q總部表示，在對比陳柏惟自行在臉書上貼出的年度成果報告與中選會7月13日的公告中發現，有數字兜不攏的狀況，加上所宣稱他服務的陳情案件為2273件，到了7月13日增為2610件，中間過了139天，如果按照過往他上任平均一天可以完成5.84件來看，但現在卻不到811件，質疑是說謊不打草稿，從一開數字就很可能是捏造在欺騙選民。
刪Q總部還說，在前立委顏寬恒宣布加入罷免行列後，陳柏惟就在臉書上說自己被霸凌，並強調自己是「一個會做事、會說話的優秀立委」，謝寒冰對此反嗆，過去陳柏惟罵人小丑、罵罷免團體假公民，現在別人只是加入當志工就說是被霸凌，「不是不支持你就是霸凌」。
顏寬恒則是在會後受訪時指出，罷免案是台中海線的選民對於不及格、不適任立委的民意展現，跟統獨、黨派之爭無關，酸陳柏惟「顯然還沒搞清楚被罷免的意義」。