情繫「Takao」　高雄、京都簽署「高雄協定書」

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京都市長門川大作則表示，台灣高雄市地名據說來自京都市右京區的「高雄地區」，且在去年迎來高雄市更名100週年之紀念，也藉此機會感謝今天從東京連線出席的台北駐日經濟文化代表處謝長廷代表，在1998年至2005年擔任台灣高雄市長期間，為兩市交流貢獻努力，由衷期盼藉由本次簽署協定，在迄今交流所培養的友好基礎上，增進兩市相互了解和發展。





▲駐日代表謝長廷說，「高雄協定書」可以說是別具意義。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.10）

▲高雄市長陳其邁表示，在台灣Covid-19疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共340萬劑的疫苗，這份雪中送炭的恩情，台灣人民一定會永遠記得。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.10）

此外也要再次感謝日本的政府及國民，除了長年支持台灣參與國際社會外，更在台灣Covid-19疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共340萬劑的疫苗，這份雪中送炭的恩情，台灣人民一定會永遠記得；今日協定書的簽署只是一個開始，期盼未來國際疫情能夠早日趨緩，讓雙方能夠儘早交流互訪，感受兩邊城市的獨特魅力，共同努力將台日關係推展至另一個高點。



