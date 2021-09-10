情繫「Takao」　高雄、京都簽署「高雄協定書」

高雄市與日本京都市今（10）日上午在高雄市立歷史博物館舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式，由高雄市長陳其邁與日本京都市門川大作市長跨海視訊簽署，宣示雙方在產業、觀光、文化、運動等領域推展互動交流，持續深化台日友誼。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-10 11:47:10
此次簽署儀式有駐日本代表處謝長廷代表，及日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長、南六企業股份有限公司黃清山董事長等貴賓以視訊及親臨方式見證；日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長指出，去年高雄市迎來從「打狗」更名爲「高雄」的100週年，「高雄」這個名稱與京都市有著很深的連結，因此他認爲這次京都市與高雄市簽署高雄協定書意義重大。
京都市長門川大作則表示，台灣高雄市地名據說來自京都市右京區的「高雄地區」，且在去年迎來高雄市更名100週年之紀念，也藉此機會感謝今天從東京連線出席的台北駐日經濟文化代表處謝長廷代表，在1998年至2005年擔任台灣高雄市長期間，為兩市交流貢獻努力，由衷期盼藉由本次簽署協定，在迄今交流所培養的友好基礎上，增進兩市相互了解和發展。駐日代表謝長廷說，高雄是南台灣政經中樞，京都則是歷史古都，高雄名稱在台灣100年後簽署「高雄協定書」可以說是別具意義，且這次東京奧運台灣也創下有事以來最好的成績，運動員們的奮戰精神讓很多人都很感動，希望雙方友好關係能夠繼續。
高雄市長陳其邁則表示，作為市長，很榮幸能夠代表高雄市民，完成今日「高雄協定書」的簽署，早在百年前，以京都市右京區高雄山為名進行改制時，即結下了雙方在歷史上深厚的羈絆；而且，高雄也遺留了許多日本建造的歷史建築，例如近期即將回歸定錨的高雄驛、六龜的池田屋、華族大谷光瑞的逍遙園等，都是台日之間共享的文化資產與歷史記憶。
此外也要再次感謝日本的政府及國民，除了長年支持台灣參與國際社會外，更在台灣Covid-19疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共340萬劑的疫苗，這份雪中送炭的恩情，台灣人民一定會永遠記得；今日協定書的簽署只是一個開始，期盼未來國際疫情能夠早日趨緩，讓雙方能夠儘早交流互訪，感受兩邊城市的獨特魅力，共同努力將台日關係推展至另一個高點。