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金正恩建政日帶老婆去太陽宮　胞妹金與正「神隱」

▲金正恩率妻子李雪主、一眾北韓高官政要參謁太陽宮，唯獨不見胞妹金與正。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩率妻子李雪主、一眾北韓高官政要參謁太陽宮，唯獨不見胞妹金與正。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-10 12:20:38

9月9日是北韓建政73週年紀念日，根據北韓官媒報導，北韓最高領導人兼國務委員會委員長金正恩，與他的妻子李雪主，一同前去安放金日成、金正日遺體的太陽宮參謁，但照片中並未出現金正恩胞妹金與正，她的身影也未出現在閱兵典禮和廣場舞會。

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綜合《韓聯社》等外媒報導，此次赴錦繡山太陽宮，是李雪主時隔4個月後首度公開露面，陪同前去瞻仰金日成父子遺體的，還有國務委員會第一副委員長崔龍海、黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央委員會書記朴正天等高幹。

然而，金與正卻未出現在參謁照片中，且在朝鮮中央電視台播放的閱兵式和廣場舞會話片，也不見金與正的身影，在這之前，北韓媒體即便沒有特別提金與正，她也經常會伴隨哥哥公開亮相。

報導也提到，連被視為金正恩前女友的黨中央副部長玄松月，以及歌手金玉珠等女性，都在此次閱兵式中現身，這種重要日子卻唯獨不見金與正，引起外界猜測。

北韓官媒指出，金正恩還與參加閱兵式的人員合照留念，稱讚「莊嚴的閱兵式充分展現了北韓民間及安全武裝力量的戰鬥力和凝聚力」，堅信全體人員將繼續一手拿槍，一手握錘鐮和筆，盡到保衛祖國、建設社會主義的光榮使命和任務。

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