正國會拋2022提名全部初選？林錫耀：過去兩屆都現任優先

民進黨昨日召開全代會工作小組第一次會議，首度初步討論2022縣市長選舉提名機制，正國會中常委陳茂松拋出2022地方選戰22縣市全部辦理初選，遭解讀為幫民進黨立委陳亭妃爭取台南市長初選機會。對此，民進黨秘書長林錫耀今（10）日強調2014與2018地方選戰都有「現任優先」的規定。

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2014、2018年兩次地方選舉經驗，都有現任優先的條款，這次固然有人提出不同看法，不過，他相信經過深入討論後，應該最後會有共識，他身為秘書長不便提出他的看法。

至於有中常委主張，2020民進黨總統初選沒有現任優先規定，因此2022年區域選舉也不能有現任優先。林錫耀表示，2019年民進黨總統初選是因為大家「以為不會有黨內初選競爭」，所以沒有訂定提名辦法，當時的背景沒有現任優先。不過，地方選舉牽涉20幾個縣市的提名，一定要訂定比較周全的提名條款，至於是否現任優先，最後要由全代會公決，「不過，過去兩次都有這樣的條款」，這點他再度強調。





至於是否擔心沒有現任優先規定，將使黨內在初選階段殺的刀刀見骨？林錫耀笑說，民進黨不會這樣，即使有競爭，最後要贏得選舉者也會顧慮整體團結，不必然是「有競爭就一定會不團結，或者甚至會互相攻擊、危害到整體的利益」。





林佳龍受訪時被問到2022是否到新北與侯友宜對決？林佳龍表示，目前沒有想這些問題，透過與民同在、與民同心，透過這樣過程沉澱，至於下個角色沒去思考選舉的問題。





針對所屬的正國會提出地方選舉全面初選，林佳龍表示，民進黨是個民主的政黨，有很健全的提名機制，現在的提名條例就有關於初選提名的規定，至於是否另外提出特別條例，中央黨部一定會徵詢各界意見，「民主的競爭如果能夠團結大家，也可以經過這個過程，更貼近民意」。他尊重各方意見，他個人沒有針對提名辦法有特別立場，應該透過這個過程集思廣益，爭取人民最能夠支持的候選人，才能夠團結、打贏選舉。



