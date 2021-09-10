台灣蘋果日報唯一香港買家 港商黃浩說明搶購原因與信心
香港壹傳媒總公司於9月5日公告，4位非執行董事集體辭職，消息一出為《台灣蘋果新聞網》（原台灣蘋果日報）買賣案投下變數。市場上傳出許多買家，但香港商黃浩今（10）日指出，早在6月就已經簽了意向書，7月也再簽一紙合約，雖然不便透露內容，最終結果也可能再延一兩個月，但他本人還是不放棄、很有信心。
記者許家禎/台北香港連線報導
2021-09-10 16:25:07｜2021-09-10 16:29:54
《台灣蘋果新聞網》多次傳出交易，市場上也傳出許多買家，包括三立、寶佳集團、愛爾麗醫美與中嘉集團。不過香港商黃浩回應《NOWnews今日新聞》表示，壹傳媒6月就在香港交易所公告，與潛在買方就出售《台灣蘋果新聞網》簽訂意向書，那位潛在買方就是他本人，「當時因為還有許多事情要討論，因此要求不要透露姓名。」如今傳出那麼多買家，他認為：「因為是好的東西、這是好事情啊！」
黃浩指出，他1994年就到台灣工作過，疫情前幾乎每個月都會飛台灣工作或是與家人到台灣旅遊，對台灣感情很深。因此之前也曾接洽要買《壹週刊》，雖然最後破局，但他依舊認為《台灣蘋果新聞網》是很好的華人媒體平台，很有價值、很勇敢，尤其從小看到大的《香港蘋果日報》停刊，更讓他覺得台灣蘋果不能消失。
談起6月簽定意向書，黃浩指出當時《台灣蘋果新聞網》也在「挑人」，而他沒有背後其他資金，完全是自己的意志想買，由於因為曾任職《都市日報》，找《香港蘋果》印刷而有了業務上的來往，對方也覺得他任職的媒體很中立，因此雙方簽訂意向書，7月底雙方也再簽一紙合約，雖然無法透露內容，但還是很有信心，他會持續與對方溝通，也決不放棄。「雖然《香港蘋果日報》高層有所異動，但相信這起買賣延宕兩個月後就會明朗。」