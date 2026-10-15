一名淡江大學電機系研究所學生日前在網路上分享，表示先前上課遲到8分鐘才進到教室，沒想到這堂與演算法有關的課程，竟只有他1個人到場聽課，僅留該堂授課教授饒建奇一人坐在講桌前，全班大缺席情況讓教授難過到不教了，直接請當事學生下周再來，甚至在課程發布公告，感嘆不少人以各種理由請假，無奈直呼「真的只想讓大家學到演算法」，讓一票網友感到不捨。
淡江電機所全班缺席！「剩1人上課」教授難過到不教了
日前一名淡江大學學生在Threads發文，表示前陣子遲到8分鐘才進到教室上課，但一抵達後，發現自己竟是整堂課唯一到的人，整間教室只有教授一個人坐在講桌前，明顯感覺到教授的失落感與生氣，後來教授甚至表明「這堂課沒辦法上了」，請他下周再來，讓學生忍不住感嘆「老師您辛苦了～很抱歉大家的缺席讓您有這樣的感受」。
事後教授亦在課程發布公告，請所有學生下周準時上課，坦言有不少學生以各種理由請假，讓他感到難過，所以決定本周停課，更無奈寫道「真的只想讓大家學到演算法，就算補課也沒關係」。
學生只有9人還是超用心！教授收到學生假單了
據了解，這堂課是淡江大學電機相關研究所的選修課，課程內容與演算法相關，並將教學重點擺放在程式設計觀念與實際實作，由饒建奇教授開課教學。
當事學生提到，雖然該堂選修課人數僅有9人，但教授平時教學用心，學生若有任何問題都可以提問，是在乎學生的好老師。事後饒建奇教授也在臉書無奈發文，有收到一名學生的請假單，原來是請事假去旅遊了。
一票人想上他的課！饒建奇教授最新回應：歡迎旁聽
隨著學生貼文曝光後，立馬在網路上引起廣大迴響，不少人感嘆留言「你可以不聽，但不能不去，這是一個尊重」、「可以想像那個畫面，好心寒」、「長大出社會後再回頭看看，真的知識是世界上最珍貴的資產」、「老師很好，還願意幫學生補課，是我我就開始考試了」，更有人敲碗希望能旁聽學習。
對於網友們的熱烈迴響，當事學生已私訊教授詢問後續安排，饒建奇教授在對話中表示「教室不大，大約只能容納30人」，任何人想要旁聽學習都非常歡迎，但目前並沒有錄影上傳影片計畫。
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日前一名淡江大學學生在Threads發文，表示前陣子遲到8分鐘才進到教室上課，但一抵達後，發現自己竟是整堂課唯一到的人，整間教室只有教授一個人坐在講桌前，明顯感覺到教授的失落感與生氣，後來教授甚至表明「這堂課沒辦法上了」，請他下周再來，讓學生忍不住感嘆「老師您辛苦了～很抱歉大家的缺席讓您有這樣的感受」。
學生只有9人還是超用心！教授收到學生假單了
據了解，這堂課是淡江大學電機相關研究所的選修課，課程內容與演算法相關，並將教學重點擺放在程式設計觀念與實際實作，由饒建奇教授開課教學。
當事學生提到，雖然該堂選修課人數僅有9人，但教授平時教學用心，學生若有任何問題都可以提問，是在乎學生的好老師。事後饒建奇教授也在臉書無奈發文，有收到一名學生的請假單，原來是請事假去旅遊了。
隨著學生貼文曝光後，立馬在網路上引起廣大迴響，不少人感嘆留言「你可以不聽，但不能不去，這是一個尊重」、「可以想像那個畫面，好心寒」、「長大出社會後再回頭看看，真的知識是世界上最珍貴的資產」、「老師很好，還願意幫學生補課，是我我就開始考試了」，更有人敲碗希望能旁聽學習。
對於網友們的熱烈迴響，當事學生已私訊教授詢問後續安排，饒建奇教授在對話中表示「教室不大，大約只能容納30人」，任何人想要旁聽學習都非常歡迎，但目前並沒有錄影上傳影片計畫。