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淡江電機所全班缺席！「剩1人上課」教授難過到不教了

發現自己竟是整堂課唯一到的人，整間教室只有教授一個人坐在講桌前，明顯感覺到教授的失落感與生氣，後來教授甚至表明「這堂課沒辦法上了」，請他下周再來

▲一名淡江學生遲到8分鐘才抵達教室，沒想到整間教室空無一人，只有教授一人坐在講桌前。（圖／取自pixabay）

學生只有9人還是超用心！教授收到學生假單了

▲當事學生提到，這堂課是淡江大學電機相關研究所的選修課，課程內容與演算法相關，並將教學重點擺放在程式設計觀念與實際實作，由饒建奇教授開課教學。（示意圖／取自pixabay）

一票人想上他的課！饒建奇教授最新回應：歡迎旁聽

一名淡江大學電機系研究所學生日前在網路上分享，表示，無奈直呼「真的只想讓大家學到演算法」，讓一票網友感到不捨。日前一名淡江大學學生在Threads發文，表示前陣子遲到8分鐘才進到教室上課，但一抵達後，，讓學生忍不住感嘆「老師您辛苦了～很抱歉大家的缺席讓您有這樣的感受」。事後教授亦在課程發布公告，請所有學生下周準時上課，坦言據了解，這堂課是淡江大學電機相關研究所的選修課，課程內容與演算法相關，並將教學重點擺放在程式設計觀念與實際實作，由饒建奇教授開課教學。當事學生提到，雖然該堂選修課人數僅有9人，但教授平時教學用心，學生若有任何問題都可以提問，是在乎學生的好老師。事後饒建奇教授也在臉書無奈發文，有收到一名學生的請假單，原來是請事假去旅遊了。隨著學生貼文曝光後，立馬在網路上引起廣大迴響，不少人感嘆留言「你可以不聽，但不能不去，這是一個尊重」、「可以想像那個畫面，好心寒」、「長大出社會後再回頭看看，真的知識是世界上最珍貴的資產」、「老師很好，還願意幫學生補課，是我我就開始考試了」，更有人敲碗希望能旁聽學習。對於網友們的熱烈迴響，當事學生已私訊教授詢問後續安排，饒建奇教授在對話中表示「教室不大，大約只能容納30人」，任何人想要旁聽學習都非常歡迎，但目前並沒有錄影上傳影片計畫。