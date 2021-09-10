蝦皮購物「9.9超級購物節」業績大爆發 3小時破去年記錄

年末電商購物季火熱開打，蝦皮購物由「9.9超級購物節」拉開序幕一舉創下爆棚買氣，9/9活動開跑頭99分鐘台灣及東南亞地區就賣出超過4千5百萬件商品，台灣也創下3小時打破去年整日紀錄的超狂表現，成功交出下半年第一張高分成績單。





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蝦皮購物資深總監梁日威表示，「看見『9.9超級購物節』的熱度之高，非常令人振奮！今年在疫情衝擊下，大家的日常生活都受到影響，在這個非常時期，蝦皮購物較以往更加努力提供用戶更優惠、更多樣的消費選擇，並協助品牌賣家加強與消費者的連結。在接下來的年末購物季，我們也準備了豐富的促銷活動，相信能進一步幫助品牌賣家拓展線上版圖，並帶給用戶更佳的消費體驗。」





蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出0元起免運、超便宜1元起、商城85折券等多重好禮，9/9前2小時在台灣及東南亞地區總計送出超過6千萬張優惠券、整日共上架超過150萬個限時瘋搶商品，就是要讓消費者買更多、省更多，引爆熱烈買氣；此外，今年疫情持續影響世界各地，不僅消費者對電商購物節參與更踴躍，品牌賣家同樣積極響應，蝦皮購物觀察發現在台灣及東南亞地區，平均為第一次參與「9.9超級購物節」的賣家成功衝出相較平日成長8倍的訂單表現。





蝦皮購物表示，今年「9.9超級購物節」站內遊戲、原創娛樂節目輪番上陣，全走期台灣及東南亞地區的消費者總共觀看蝦皮直播超過2千4百萬個小時，遊戲的遊玩次數也突破45億次，社群互動表現同樣亮眼，「9.9超級購物節」期間全渠道的互動次數累積超過7千萬次。





台灣蝦皮購物部分，「9.9超級購物節」開跑3小時就超過去年活動整日業績，第1分鐘買氣彈跳也衝出去年同時段的1.5倍，尤其0點到2點的深夜時段集結0元免運、商城85折券等深度優惠，一舉帶動站上用戶進站數量相較平時成長2倍；此外，為滿足台灣消費者在大熱天的飲料癮，特別推出「9元飲品全台喝」活動，攜手11大品牌祭出眾多經典飲品9元瘋搶的活動，9/9當天甚至一共賣出超過200萬杯飲料，可見台灣消費者對飲料的熱愛。





今年疫情升溫刺激更多消費者使用電商，尤其使用電商採買民生必需品的趨勢越加顯著，繼今年「618超狂年中慶」食品類出現強勁買氣後，「9.9超級購物節」也由「居家生活」、「美妝保健」、「食品」登上最熱銷三大品類，熱銷商品，泡麵、火鍋湯底通通榜上有名，而防疫相關商品同樣衝出驚人銷量，光是9/9單日蝦皮購物就賣出近300萬個口罩，顯見疫情未退，台灣消費者仍傾全力做好全民防疫工作。





台灣蝦皮購物此次請到「國民主持」黃子佼擔任「9.9超級購物節」活動大使，他也在電視廣告上秀出唱跳實力，廣告上線後已累積近2百萬觀看次數，免運歌也讓網友大呼好洗腦，他也在9/8晚間的「跨夜直播」登場，領軍21組人氣明星一路狂歡到跨夜，大手筆送出紫色Apple iPhone 12 (128G)等Apple大獎給20位幸運觀眾，5小時高潮不斷的綜藝盛典創下破45萬觀看次數，最高更吸引超過3萬5千人同時在線，相當於可塞滿3座小巨蛋，人氣驚人。





一向親民的黃子佼也化身Ｑ版造型現身蝦皮遊戲與消費者同歡，帶動「9.9超級購物節」全部8款遊戲吸引超過260萬不重複用戶遊玩，並大手筆送出總價值40萬的多樣好禮及400萬蝦幣，蝦皮購物寵用戶不手軟，今年「9.9超級購物節」也成功帶動業績大開紅盤。



