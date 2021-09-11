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塔利班奪回政權　911前夕英國警告恐攻威脅

▲英國主管對內情治的軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆表示，武裝組織塔利班（Taliban）奪回阿富汗政權「激勵」極端主義分子，並警告再度爆發恐攻的可能性。圖為911資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國主管對內情治的軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆表示，武裝組織塔利班（Taliban）奪回阿富汗政權「激勵」極端主義分子，並警告再度爆發恐攻的可能性。圖為911資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-11 06:21:48

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國主管對內情治的軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆今天表示，武裝組織塔利班（Taliban）奪回阿富汗政權「激勵」極端主義分子，並警告再度爆發恐攻的可能性。

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法新社報導，911屆滿20週年前夕，麥卡勒姆（Ken McCallum）發表談話說，過去18個月，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐的封城期間，軍情五處破獲了6起進展至「最後階段」的恐攻陰謀，並且在過去4年破獲了31起。

他告訴英國廣播公司（BBC）廣播節目：「這個數字主要是伊斯蘭主義者的恐攻陰謀，但有越來越多來自於右翼恐怖分子。據我觀察，恐怖分子當然有可能在英國本土發動攻擊。」

他說：「我們希望不會發生，正全力與盟友合作遏止這些情況發生，並且不斷自我砥礪，盡我們所能。我們擔憂的是，我們知道不可能做到面面俱到。」

麥卡勒姆說，蓋達組織（Al-Qaeda）在2001年9月11日劫機發動攻擊後，隨著伊斯蘭國（Islamic State）藉由網路煽動支持者成為極端主義分子，恐攻威脅已日益演變。

他另指出，在阿富汗發生的種種將使若干極端主義分子感到振奮及受到激勵，這「毋庸質疑」。

他說，針對「越來越多逼近我們的風險」，英國情報部門將會防患於未然。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1100910

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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