台裔楊安澤新書批美國制度失靈　擬下月組新政黨

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至於楊安澤籌組的新政黨黨名，或是他打算如何布局2022年期中選舉或2024年總統大選，目前仍不清楚，楊安澤與他的團隊沒有回覆置評要求。
不過關於楊安澤計劃打造的政黨型態，出版商皇冠（Crown）已透露端倪。皇冠指出，這是一本批評美國「制度失靈年代」的著作，並且將在書中向社會大眾披露許多美國道貌岸然人物，包括那些從政動機已與選民脫節的政治人物。
楊安澤的新書獲得企業界聞人庫班（Mark Cuban）與「紐約時報」（The New York Times）作家史威瑟（Kara Swisher）推薦。庫班也是美國職籃NBA達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的老闆，並說楊安澤的著作是「一本非常重要的書」。
史威瑟則說：「美國有可能出現另一個政黨嗎？…在這本書中，楊安澤並非只是告訴我們許多根深蒂固沉痾，而是說明若我們以新思維並鼓起勇氣這樣做，我們可以如何找到解決之道。」
楊安澤原本從商，他以具創意方式角逐總統與紐約市長震驚美國政壇，比起那些政壇老鳥，他的總統競選活動持續更久而且募得更多款項，但最終在新罕布什爾州民主黨初選過後沒多久就退選，紐約市長民主黨初選接近尾聲時，也因民調支持度走跌而受挫。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100910