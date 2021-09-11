報告：911反恐戰爭　讓微軟等科技巨頭荷包滿滿

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報告指出，這些公司簽訂的政府合約「主要都是與反恐戰爭有關的機構」。「從2004年到今天，聯邦政府向這些科技巨頭購買了許多服務，尤其是五角大廈和國土安全部。」
從2001年起，由於國防產業朝數位化發展，美國軍方與情報機構對雲端運算與GPS軟體的需求劇增。
倡議團體種族與經濟行動中心（Action Center on Race and the Economy, ACRE）、LittleSis和MPower Change發布的聯合報告顯示，從2004年起，光是美國國防部和科技巨頭簽訂的合約價值就高達438億美元（約新台幣1.2兆元）。
報告稱，對科技公司花費最鉅額的前5名政府機構，有4個以外交政策為核心，或直接與全球反恐戰爭有關。
報告指出，亞馬遜和微軟近幾年尤其領先其他科技公司，當中亞馬遜在2019年的聯邦與轉包合約數，幾乎是2015年的5倍，微軟則更多，高達8倍。
報告表示，微軟在前美國總統川普執政期間，國防合約數目飛躍成長，在2016年到2018年期間增為6倍。
而在近幾年，與「傳統」軍事與國防承包商雷神公司（Raytheon）和諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）等簽署的合約反而減少。
法新社聯繫5大科技巨頭要求置評，尚未獲得回應。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100910