名家論壇》錢震宇／台灣不缺1450雙標仔

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可能吧，受疫情影響百業蕭條，實體工作機會減少了，但不用現身的網軍工作卻是非常熱門，藏身螢幕後面打打字、發發圖，就可以帶風向，甚至可以領錢，多棒啊！
所以這陣子看到只要是對政府決策有質疑、對官員有批評，甚至只是發表不同意見，或是質疑陳時中部長的言論，在網路上馬上就會被圍剿、被攻擊。
昨天侯友宜一說要禁餐廳內用、關閉室內外公有運動場所、預防性停課等措施，馬上就有人在網路上帶風向，說之前侯友宜要設立專責醫院是要蓋方艙、坐鎮板橋社區說是反應過度、禁止餐飲內用一周被說是封城，然後指責侯友宜把染疫者責任推給中央。
等等！防疫指揮官不是陳時中嗎？怎麼大家忘了陳時中的責任，然後侯友宜一宣布新北措施就被罵到臭頭？如果超前部署就被說是過頭，那去年每次都把「超強部署」掛在嘴上的陳時中又怎麼說？「超前部署」到疫苗不足，超前部署到邊境檢疫鬆懈，還是超前部署到高端疫苗不用三期試驗？
還記得之前高雄鳳山某大樓出現確診者，陳其邁立刻下令「封樓、清消」，同樣引起討論。結果1450就開始操作，這是有必要的，認為「該隔就隔，該封就封」，防疫不容僥倖，大讚陳其邁快速行動。還有名嘴噁心地說，什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範。
試問，如果用同樣標準看待，這次侯友宜的清樓有什麼不對？難道只准陳其邁封樓，不准侯友宜清樓？網路上還有人帶風向，指侯友宜這樣是帶頭製造緊張、擾民、過度反應，還有人說是在作秀，是不是罵侯友宜就可以擋住Delta病毒，還是機師的0+7與3+11隔離決策錯誤都不用被檢討？
1450這種集體式的灌水，反正不用管事實如何，收到上線給的指令後，就開始廣傳，明明應該要以科學看待的病毒，硬是用民粹、市井的方式去覆蓋，讓焦點不要落到對民進黨不利的討論方向就好，更好的是可以打到對方的政治人物。
長榮機師染疫事件也是，要找的是染疫的源頭，而不是染疫的患者。根源不去解決，網路上1450卻一面倒地開始在醜化機師跟空服員，說他們抱怨隔離檢疫旅館的環境是過太爽，自己把病毒帶進來還有臉指責，種種帶有嚴重歧視，人身攻擊的字眼在網路上傳散，完全不見政府官員及衛生部門的人出言制止。
原因很簡單，找戰犯很容易，也可以順勢推理由，只要找到戰犯了，就沒人再管疫情擴散的原因，只要找到政治人物當箭靶，就沒人再追究蔡英文、陳時中的責任。因為台灣就是一個健忘，短淺而鄉愿的社會。
雙標仔之所以囂張，正是因為蔡政府官員從上到下都是雙標仔，對自己一套、對別人又是一套。以後有外國人問我，你們台灣特色是什麼，我會說「帶有雙重標準的1450民粹主義」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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