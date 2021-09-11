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國安單位與美方商談修改代表處名稱？外交部：沒有評論

▲根據外媒報導，我國外交部與國安單位正在與美方商談「代表處改名」一事。圖為我國駐美大使蕭美琴。（圖／駐美代表處臉書粉絲專頁）
▲根據外媒報導，我國外交部與國安單位正在與美方商談「代表處改名」一事。圖為我國駐美大使蕭美琴。（圖／駐美代表處臉書粉絲專頁）

記者丁上程／台北報導

2021-09-11 09:03:04

根據英國金融時報（Financial Times）台灣時間今（11）日凌晨的獨家報導指出，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並且明確指出美國資深官員正與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，正在距華府約50哩的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行特殊管道對話。對此外交部今天上午也發表回應，表示對於該報導「沒有評論」。

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外交部表示，有關英國媒體「金融時報」（Financial Times）11日報導指出，美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國代表處更名及台美資深官員正在美國進行會談等內容，外交部沒有評論。

外交部強調，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。

根據英國金融時報的報導指出，華府方面正在認真考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，而這項改變已經得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）力挺，國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員，也廣泛支持此事，但拜登政府尚未拍板，還需美國總統拜登簽署行政命令才生效。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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