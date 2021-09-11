直播／新北幼兒園群聚逐漸可控？陳時中下午2時出面說明
新北某幼兒園群聚案昨（10）日未再新增確診案例，疫情似乎有逐漸趨緩趨勢。針對國內疫情狀況，中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，今日14時由指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，至於現場情況如何，就讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶您一起來關心。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-11 14:00:00
根據指揮中心昨日資料，昨日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中；案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中；衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。