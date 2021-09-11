直播／新北幼兒園群聚逐漸可控？陳時中下午2時出面說明

新北某幼兒園群聚案昨（10）日未再新增確診案例，疫情似乎有逐漸趨緩趨勢。針對國內疫情狀況，

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根據指揮中心昨日資料，昨日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中；案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中；衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。