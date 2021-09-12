福建莆田爆Delta校園群聚感染　已24人染疫

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官方說，經過快篩，結果初步判定為Delta變異株，基因測序預計2至3天內會出來。
官方根據流調結果，判定莆田市仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險地區，仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險地區。
疫情發生後，莆田已動員1100名核酸檢測人員，對仙遊縣楓亭鎮10.1萬居民進行普篩，預計今天完成。
據楓亭鎮多名村民表示，這次當地本土新增疫情發生在校園內。鎮裡一個小學的家長境外回來的，傳染給小孩，小孩又傳染給同學。
莆田官方昨晚指出，38歲的林姓家長，8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點酒店集中隔離14天後，8月19日在仙游縣集中隔離點繼續集中隔離，且3次核酸檢測均為陰性，後於8月26日起實行居家健康監測。9月10日，檢測為陽性。
林姓家長的的12歲孩子在仙遊縣楓亭鎮某小學上學，9月10日檢測出核酸陽性；他的另一名同齡同學以及弟弟、爸爸、媽媽都染疫，9月10日核酸檢測陽性。
莆田此前已利用暑假啟動對15至17歲未成年學生接種疫苗，但還沒有擴及到15歲以下。
中國大陸才剛開學，莆田卻爆發此前罕見的校園疫情，中國國家衛生健康委員會今天已派出工作組，前往當地指導疫情處置工作。（編輯：楊昇儒）1100911