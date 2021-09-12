COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

福建莆田爆Delta校園群聚感染　已24人染疫

▲中國福建省莆田市爆發COVID-19校園群聚疫情，截至11日已24人染疫，經快篩初判為Delta變異株。圖為7月30日，莆田啟動高中生集中接種疫苗。（圖／翻攝自《中新社》）
▲中國福建省莆田市爆發COVID-19校園群聚疫情，截至11日已24人染疫，經快篩初判為Delta變異株。圖為7月30日，莆田啟動高中生集中接種疫苗。（圖／翻攝自《中新社》）

中央社

2021-09-12 08:00:00

（中央社台北11日電）中國福建省莆田市近日爆發COVID-19校園群聚疫情，迄今已發現6例確診、18例無症狀感染者，經快篩初判為Delta變異株，起源指向一名自新加坡返回的家長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合央視新聞、健康時報報導，福建省莆田市政府新聞辦公室今天下午召開新聞發布會指出，截至11日下午4時，此次疫情累計發現6例確診、18例無症狀感染者，為一家4口和兒子同學及其家人。

官方說，經過快篩，結果初步判定為Delta變異株，基因測序預計2至3天內會出來。

官方根據流調結果，判定莆田市仙遊縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險地區，仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區、麟山村為高風險地區。

疫情發生後，莆田已動員1100名核酸檢測人員，對仙遊縣楓亭鎮10.1萬居民進行普篩，預計今天完成。

據楓亭鎮多名村民表示，這次當地本土新增疫情發生在校園內。鎮裡一個小學的家長境外回來的，傳染給小孩，小孩又傳染給同學。

莆田官方昨晚指出，38歲的林姓家長，8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點酒店集中隔離14天後，8月19日在仙游縣集中隔離點繼續集中隔離，且3次核酸檢測均為陰性，後於8月26日起實行居家健康監測。9月10日，檢測為陽性。

林姓家長的的12歲孩子在仙遊縣楓亭鎮某小學上學，9月10日檢測出核酸陽性；他的另一名同齡同學以及弟弟、爸爸、媽媽都染疫，9月10日核酸檢測陽性。

莆田此前已利用暑假啟動對15至17歲未成年學生接種疫苗，但還沒有擴及到15歲以下。

中國大陸才剛開學，莆田卻爆發此前罕見的校園疫情，中國國家衛生健康委員會今天已派出工作組，前往當地指導疫情處置工作。（編輯：楊昇儒）1100911

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀