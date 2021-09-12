拜登一日赴3站悼念911事件　4任總統致哀獨缺川普

美國時間9月11日是遭遇911恐怖攻擊20週年，美國總統拜登伉儷、前總統歐巴馬、布希、柯林頓以要皆有出席在事發地點相關的悼念儀式，不過卻獨缺上一任總統川普。拜登出席完悼念儀式，也分別前往賓州尚克斯維爾、維吉尼亞州五角大廈，到當時墜機地點進行悼念。





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2001年9月11日，蓋達組織成員挾持4架民航客機，先後衝撞紐約世貿中心雙子星大樓、五角大廈，1架則墜毀於賓州，在事件當中造成了將近3千人死亡或失蹤。事發一個月後，美國以阿富汗塔利班政權庇護蓋達組織首腦賓拉登為由，對阿富汗發動反恐戰爭，直至今年8月底，美國才完成撤軍。





紐約在當地時間上午8時30分（台灣時間晚間20時30分）在世貿中心雙子星大樓舊址舉行追悼儀式，除了拜登伉儷之外，美國民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）皆有到達現場。世貿中心在911事件當中是罹難者最多的分，包含警消在內，共2753人死亡，至今仍有1100多名罹難者遺骸未完成辨認。世貿舊址的悼念儀式包含進行罹難者唱名儀式，念完近3000名罹難者的名字，加上以911事發當天南塔、北塔崩塌時間為紀念的默哀，共歷時約4小時才完成唱名。





共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）則是偕夫人蘿拉（Laura）以及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等出席在賓州姍克斯維爾舉行的紀念儀式，當年美國聯合航空93號班機遭劫持，可能被用在攻擊美國國會大廈或是白宮，機上蓋達組織成員遭到乘客及機組人員英勇制伏，但班機不幸墜落於賓州姍克斯維爾（Shanksville）附近一處無人田地，無人生還。





小布希在悼念911事件20週年之際也發表了演說，提醒國人，目前美國社會處於極度分裂，國內政治分歧不斷升高，呼籲重拾團結精神。





拜登離開紐約的悼念儀式後，也前往賓州聯航93國家進念館舉行的獻花儀式，隨後在姍克斯維爾消防局的記者會上發布簡短演說，並且再度捍衛自己從阿富汗撤軍的決定，也針對小布希的演說表達贊同。





結束了賓州悼念之後，拜登前往五角大廈與賀錦麗會合，向當年五角大廈及被挾持的美航77罹難者致意，完成罕見的一日3站致哀行程。





▲拜登與賀錦麗五角大廈進行悼念，完成了一日3站致哀行程。（圖／美聯社／達志影像）

不過今年才卸任元首一直的前任總統川普，卻沒有參加紐約世貿舊址、賓州紀念館或五角大廈的任何一場悼念儀式，反而是透過其政治行動委員會發表影片，再次批評拜登撤軍阿富汗的決策是場失敗，讓美國陷入窘境。雖然川普去年為了大選遷籍佛州，但他是土生土長的紐約人，過去也不斷聲稱自己在911事件之後有協助救難。



