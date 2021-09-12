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澎恰恰答應「2000萬直播邀約」　連千毅曝合作進度

▲澎恰恰（左）答應連千毅（右）2000萬直播邀約。（圖／連千毅、澎恰恰臉書）
▲澎恰恰（左）答應連千毅（右）2000萬直播邀約。（圖／連千毅、澎恰恰臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-12 15:54:07｜2021-09-12 16:03:33

藝人澎恰恰去年透露自己欠下2.4億債務並宣布破產，日前突然鬧出失聯風波讓外界相當擔心，連千毅看到後也十分心疼，決定開價2000萬邀他直播賺錢，澎恰恰起初因擔心自己專業度不足而猶豫，不過經過思考後態度卻急轉，答應與連千毅見面詳談合約。

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連千毅今（12）日曬出一張自拍，透露與澎恰恰的簽約進度：「今天澎恰恰，澎哥，有請幾位重量級的演藝圈長輩，來聯絡了！我會安排會面，詳談合作，希望能夠幫到澎哥的忙。」貼文曝光後掀起熱議，許多人大讚他熱心助人，連千毅也在留言區表示謝謝大家的關心，祝福大家工作順利。

▲連千毅將與澎恰恰詳談合作。（圖／連千毅臉書）
▲連千毅將與澎恰恰詳談合作。（圖／連千毅臉書）
連千毅昨天發文向澎恰恰開出條件，希望他可以東山再起：「一場直播價10萬元，單月至少會有16場，年收會超過1900萬。」喊話若澎恰恰想好可以開始協商並擬定合約，隨後又加碼送激勵獎金，年收入有望破2000萬，連千毅認為若澎恰恰願意放下身段，要還錢其實不難。

▲連千毅發文向澎恰恰開出條件。（圖／連千毅臉書）
▲連千毅發文向澎恰恰開出條件。（圖／連千毅臉書）
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