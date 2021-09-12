澎恰恰答應「2000萬直播邀約」　連千毅曝合作進度

我是廣告 請繼續往下閱讀

（12）日

▲連千毅將與澎恰恰詳談合作。（圖／連千毅臉書）

直播價10萬元，單月至少會有16場，年收會超過1900萬。」喊話若澎恰恰想好可以開始協商並擬定合約，隨後又加碼送激勵獎金，年收入有望破2000萬，連千毅認為若澎恰恰願意放下身段，要還錢其實不難。