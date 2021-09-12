群體免疫希望破滅！變異株出現　世衛官員籲調整接種策略

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐將近一年半，先前世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）5月時曾經表示，疫苗覆蓋率至少達到7成，疫情就有望結束。但是克魯格近期接受採訪，對於變種病毒不斷出現，認為新冠疫苗已經無法結束疫情大流行，各國領導人應準備好疫苗接種策略，以長期應對新冠肺炎疫情。





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根據《法新社》報導，先前克魯格表示，疫苗覆蓋率達到7成，疫情就有望結束，但他10日被問及此數據是否仍是現今目標，或是否該上修覆蓋率，克魯格坦言，由於Delta等更具傳染性的變種病毒出現，情況發生了變化。克魯格表示，「我認為這讓我們意識到，接種疫苗的首要目的是預防更嚴重的壯壯，就是死亡率。」





克魯格進一步指出，如果新冠病毒繼續突變，並向流感一樣存在這世界，各國應該要規劃未來該如何逐步調整疫苗接種策略，地方性流行病（endemic）傳播，並且收集有關加強注射影響相關數據。





相對於全球大流行（pandenmic），地方性流行病（endemic）又稱為風土病，指在部分地區小規模爆發的流行病，且無需境外輸入便能在人群中持續出現，包含流感病毒及另外4種常見造成普通感冒的冠狀病毒，都是屬於地方性流行病。





隨著新冠肺炎流感化，有流行病學家認為，即使對於遏止大流行至關重要，但僅透過疫苗達到群體免疫已經不切實際。





不過克魯格認為，提高疫苗接種率對於「減輕醫療保健系統的壓力」也是必要的，醫療機構迫切需要處理因新冠肺炎疫情而推遲的其他疾病的救治。





報導指出，Delta變種病毒的傳染力被認為比之前的Alpha變種病毒高60%，且是原始病毒株的兩倍。病毒傳染性越強，達到群體免疫的門檻就越高，也得有更多人接種疫苗，才能達到群體免疫的目標。









