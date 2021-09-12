日本COVID-19疫情續趨緩　專家舉3原因說明

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東京都截至今天為止的7天平均每天新增確診病例數1384.0例，是前一週平均的54.3%；7天平均也是連續19天低於上週同日。
東京都至今累計病例數36萬6283例，包括2666例死亡病例；重症患者數較昨天減少3人，總數230人。
大阪府今天新增1147例確診病例，較上週日減少672例，連續11天低於上週同日。至今累計病例數19萬495例，包括2871例死亡病例。
TBS電視台報導，就在日本逾5成國民已完成兩劑疫苗接種的情況下，全境新增確診病例也正逐步減少。
東京都防疫對策中心專家會議主席賀來滿夫說，日本新增確診病例持續減少的主因有3個，首先是疫苗接種看到效果，「特別是等到第2劑接種率超過6成，重症患者比率將會有明顯改善」。
賀來說，第2個原因是外出人潮減少及很多民眾在行動時都會避開染疫風險；談到未來，「應該要以接種率達8成作為目標」。
他說，第3個原因是抗體雞尾酒療法已實際上被應用，連在東京都也被認為這種治療方式非常有效。接下來口服治療藥將持續進行臨床試驗，今年冬天或許就有機會實際使用。
不過，賀來也強調，就算疫苗接種作業持續進行，如果一下子就放寬防疫對策的話，有可能會造成疫情再度擴大，不得不謹慎。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100912