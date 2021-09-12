Delta也可防！日本研究：完整接種BNT有效性達85%至90％

日本正掀起第五波新冠肺炎（COVID-19）疫情，12日通報新增7212例確診，截至10日為止，至少接種一劑疫苗人口則達61.9%。日本研究團隊利用數學模型分析國內3萬多名新冠肺炎確診患者，發現輝瑞（BNT）疫苗有效性約在85%至90%以上，並且推斷出對Delta變種病毒也有一定保護力。





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根據《NHK》報導，京都大學西浦博教授與國立感染症研究所的感染症流行病學中心主任鈴木基等人組成研究團隊，本月1日在厚生勞動省專家會議上發表分析結果。





研究團隊利用新冠肺炎確診者資訊系統HER-SYS，抽樣6月下旬起一個月內共3萬多起個案數據進行分析，推測出疫苗對個年齡層有效性。





結果顯示，完整接種2次輝瑞疫苗的20多歲至50多歲男性為89.6%至93.4%、女性為85.4%至91.8%；對60歲以上男性為94.7%至96.9%，女性則為92.6%至96.1%。





由於研究使用的數據是在日本受到Delta變種病毒侵襲的期間，因此研究團隊認為，疫苗對於Delta變種病毒也有一定的效果。









