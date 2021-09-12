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Delta也可防！日本研究：完整接種BNT有效性達85%至90％

▲日本京都大學分析數據發現，2劑輝瑞疫苗有效性約在85%至90%以上，對Delta變異株也具有保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本京都大學分析數據發現，2劑輝瑞疫苗有效性約在85%至90%以上，對Delta變異株也具有保護力。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-12 18:32:51｜2021-09-12 18:32:56

日本正掀起第五波新冠肺炎（COVID-19）疫情，12日通報新增7212例確診，截至10日為止，至少接種一劑疫苗人口則達61.9%。日本研究團隊利用數學模型分析國內3萬多名新冠肺炎確診患者，發現輝瑞（BNT）疫苗有效性約在85%至90%以上，並且推斷出對Delta變種病毒也有一定保護力。

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根據《NHK》報導，京都大學西浦博教授與國立感染症研究所的感染症流行病學中心主任鈴木基等人組成研究團隊，本月1日在厚生勞動省專家會議上發表分析結果。

研究團隊利用新冠肺炎確診者資訊系統HER-SYS，抽樣6月下旬起一個月內共3萬多起個案數據進行分析，推測出疫苗對個年齡層有效性。

結果顯示，完整接種2次輝瑞疫苗的20多歲至50多歲男性為89.6%至93.4%、女性為85.4%至91.8%；對60歲以上男性為94.7%至96.9%，女性則為92.6%至96.1%。

由於研究使用的數據是在日本受到Delta變種病毒侵襲的期間，因此研究團隊認為，疫苗對於Delta變種病毒也有一定的效果。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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