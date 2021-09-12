新世紀黃蜂魏亦庭好投　台北臺產吞18連敗

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新世紀黃蜂今天推出魏亦庭先發，她6.1局僅失1分，被打8安打，但越投越穩，拿下勝投以及單場MVP。
不過首局她就遇到危機，被台北臺產謝雅琪敲出游擊防區內野安打上壘，加上傳球失誤，吳亭葳擊出滾地球讓台北臺產先馳得點。
但黃蜂打線還是兇猛，首局潘竹瑜靠對方失誤上壘，沈筱琳獲保送，林鳳珍展現老將價值，敲出二壘安打追平，四棒呂雪梅再擊出左外野安打一口氣送回2分逆轉。
台北臺產之後雖然有得分機會，都無法越雷池一步，反倒是黃蜂在3局下由沈筱琳三壘安打開啟攻勢，林鳳珍高飛犧牲打又取分。
6局下黃蜂打線一輪猛攻，包括潘竹瑜敲安取分、林鳳珍的2分打點右外野安打，一口氣帶動攻勢打下5分奠定勝基。
2021企業女子壘球聯賽12日賽事第三場，由新世紀黃蜂出戰台中企聯虎，雖然台中企聯虎靠著陳雨庭轟出2分砲追分，但新世紀黃蜂終場仍以5:3贏球。
此役新世紀黃蜂推出朱怡珊先發，她主投6.1局失3分，被打7安打，差點就可以完投，拿下單場MVP。
朱怡珊說：「這場有點可惜，最後沒有投好，位置沒有投到位，所以挨轟，我都很相信學姊，她們守備我都很安心投。」
由於今天受到颱風影響，賽事也多少受到場地困擾，不過朱怡珊在第一局跟第七局都不慎失分，整體表現仍很有水準。
一開賽台中虎就利用保送開啟得分契機，陳雨庭獲保送上壘後，林倢妤推進，陳安心也敲出游擊滾地球，四棒石佳青敲出右外野適時安打，順利開啟得分之鑰。
不過新世紀黃蜂2局下就找到突破口，沈嘉玟敲出中外野二壘安打後，池亦庭又擊出右外野三壘安打追分，顏綺翾靠失誤上壘，沈筱琳再補上適時安打超前，單局搶下3分。
新世紀黃蜂分別在4局下由池亦庭利用雙盜壘再下一城，6局下潘竹瑜又敲出中外野安打追加分數。
沒想到7局上台中企聯虎由賴怡璇代打上壘後，陳雨庭轟出左外野2分砲，左投蔡珈蓁後援0.2局守住，也讓新世紀黃蜂驚險過關。