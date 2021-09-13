北韓連2天試射新型巡弋飛彈　專家：恐能攜核彈頭威脅增

北韓官媒消息指出，北韓於11日以及12日進行新一代新型遠程巡弋飛彈試射，這是北韓在今年第四次試射飛彈，有分析家指出，這應該是北韓首款能攜帶核彈頭的巡弋飛彈，再加上這種飛彈能輕易繞過飛彈防禦系統，因此構成相當大的威脅。





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北韓官媒《朝中社》13日報導指出，北韓國防科學院於9月11日和12日成功進行新型遠程巡弋飛彈的試射，試射的飛彈在北韓領土及領海上空，沿著橢圓形和8字型飛行軌道飛行了7580秒、1500公里後，墜入了北韓的領海。





報導指出，新型飛彈是達成國防科學及武器系統5年發展計畫關鍵目標的「重大意義戰略武器」，並進一步表示，武器系統操作的效率和實用性獲證實「非常的優秀」，飛彈零組件的詳細測試、發動機地面推力測試、多項飛行測試、控制和製導測試、彈頭功率測試等測試都取得成功。





《朝中社》報導稱，飛彈的研發提供了「擁有另一種有效威懾手段」的重要戰略意義，不但能可靠保障國家安全，還能強力遏止敵對勢力的軍事演習。





不過《朝中社》報導指出，這次出席觀看試射的官員包含勞動黨中央政治局常委朴正天（Pak Jong Chon），黨委書記金正植（Kim Jong Sik）、國防科學院黨委書記全日浩（Jon Il Ho）等人，但金正恩並未出現在名單當中。《韓聯社》則是直接指出，北韓領導人金正恩並未親自視察本次飛彈試射。





▲北韓時隔半年試射飛彈，《朝中社》報導指出，北韓領導人金正恩並未出席觀看。（圖／美聯社／達志影像）

北韓時隔將近半年再次射彈，《路透社》引述美國智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）資深研究員潘達（Ankit Panda）指出，這是北韓首款特別明示具有「戰略」意義的巡弋飛彈，是「可攜帶核彈頭」的隱晦說法。《法新社》也引述分析家指出，這款飛彈更能躲避防禦系統，將彈頭射向韓國或是日本，凸顯北韓武器研發出現了大幅進展。





巡弋飛彈雖然速度不如彈道飛彈，搭載的核彈頭重量也得大幅減輕，但是更能夠精準打擊。目前尚不清楚北韓是否已能製造用於巡弋飛彈的小型核彈頭，但金正恩曾指出，研發小型核彈頭是首要目標。





而這一次是北韓今年以來第四次試射飛彈，先前北韓在美國總統拜登就任後的1月22日以及3月21日試射巡弋飛彈，3月25日則是試射違反聯合國安理會決議的短程彈道飛彈。



