援不援塔利班西方還在想　中國巴基斯坦已在忙示好

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聯合國阿富汗事務特使里昂（Deborah Lyons）上週告訴聯合國安全理事會：「不想讓資金落入塔利班政府手中的目的可以理解，但嚴重經濟衰退的後果卻難以避免。數以百萬計人恐陷入貧窮和飢餓，或許會導致阿富汗爆發難民潮，阿富汗將倒退數個世代。」
另一個影響或許是，此舉會更把阿富汗推向其親密鄰國巴基斯坦和中國身邊；這兩國已空運補給進入阿富汗，也暗示會對加強交流持開放態度。
中國上週宣布會運送價值3100萬美元的食物和衛生補給到阿富汗，是塔利班上月掌權以來第一批承諾提供的外國援助。巴基斯坦則在上週送出烹調用油與藥品給喀布爾當局，巴國外交部長同時呼籲國際社會無條件提供援助，並解凍阿富汗資產。
巴基斯坦和塔利班關係深厚，過去20年美國支持的喀布爾政府與塔利班交戰期間，巴基斯坦一直被控援助塔利班，但巴基斯坦否認這種說法。
而和巴基斯坦有著堅強同盟關係的中國，則是一直以來都有和塔利班往來。部分分析家表示，中國是看上阿富汗的礦產，包括可作為電動車重要材料的豐富鋰礦。中國也擔心阿富汗邊境戰事可能擴散到中國邊界，希望塔利班政府協助控制。
除了人道援助，部分專家與官員表示，中國「一帶一路」倡議或能為阿富汗經濟帶來長期活力，一個可能作法是阿富汗加入「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor, CPEC）。
北京「中巴經濟走廊」計畫承諾投注600億美元協助巴基斯坦基礎建設，其中大部分是透過貸款形式。
前巴基斯坦駐阿富汗大使莫曼（Rustam Shah Mohmand）表示：「塔利班會樂見加入中巴經濟走廊，中國也會非常高興。」
塔利班領袖近幾週表示和中國關係良好，一位高層消息人士說，已開始和中國討論可能的投資機會；中國對採礦特別有興趣，但礦業活動將開放競標。
兩名熟悉內情的阿富汗和巴基斯坦消息人士則說，中國多年來積極鼓勵阿富汗加入中巴經濟走廊，先前美國支持的政府一直沒做出承諾，但需要經濟刺激與國際認可的塔利班態度似乎積極許多。
但對在阿富汗已有礦業利益的中國而言，由於阿富汗安全狀況不確定，更進一步投資或許會帶來風險。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100913