「香港邊城青年」在台正式登記立案　標榜絕不輕言退縮

中國政府禁絕所有在港民間組織的活動，但身在台灣的港人表示絕不能輕言退縮。成立於反送中運動的「香港邊城青年」於今（13）日召開記者會，抗議中國打壓，並宣佈在台正式登記立案。而10月1日是中國成立的日子，香港邊城青年於記者會中也作出抗議行動預告，關於行動的細節，未來將在香港邊城青年粉專頁公佈。





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港版國安法實施以來，香港教育專業人員協會（教協）、民間人權陣線（民陣）等多個香港民間組織被迫停止營運或解散，近日更傳出香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）執委遭打壓逮捕，該組織也可能在9月解散。





香港邊城青年常務理事Mido於記者會上公佈邊城青年立案後的架構，來自台灣公民社會的新任理監事名單，以及由港人成員選出的執行委員會理事長為江旻諺。





Mido表示，在邊青內部，同時也有由港人所選出的重要決策團體「執行委員會」，以集體決策方式進行日常的決策。而港人執委都在台生活已久，其中也包括2019年成立邊青的發起人，但因安全考量，所以無法完整公布名單。





執行委員Sky代表發言時強調，自2014年雨傘運動，到2019年反送中運動，香港人爭取民主自由，展開時代革命。邊城青年由一群抵達異鄉求學的香港青年，逐步融入台灣社會，成為在台港人。邊城青年相信，在追求民主自由的路上，台灣與香港並肩同行，支撐彼此。「身在異鄉 心繫我城」是以往邊青常掛在嘴邊的一句話。但現在對於失去家園的在台港人來說，台灣已不再是「異鄉」，如同香港一樣，也是每天生活其中的「我城」。香港邊城青年日後將不遺餘力地為香港發聲，集結全球抗中力量，與投入在台港人的權益倡議。





監事施逸翔表示，香港的人權狀況在國安法的施行下，實質戒嚴的狀態只有讓香港一天比一天還要更糟。正因此，邊青在台灣的任務與各項行動就更加重要，就像吳叡人老師在某次演講中所說的，港人在轟轟烈烈的如水革命後，現在已經成為伏流，邊青就是在台灣這股最重要的伏流分支，醞釀力量，等待下一波的行動到來。





執行委員Oscar代表宣布該組織未來方向，主要服務對像為缺乏社會資源的年輕在台港人和未來的在台港人，組織的五大宗旨包括：一、團結在台港人，增強彼此間的連繫，加強公民意識，融入台灣社會；二、關注在台港人權益之現況及動向，為在台港人發聲；三、以多元化方式宣傳、推廣台港兩地文化之特色及異同；四、揭示香港面臨之處境，呼籲台灣社會關注；五、推動香港、台灣民主、自由之發展。





而10月1日是中國成立的日子，香港邊城青年於記者會中也作出抗議行動預告，將聯同其他在台港人組織、台灣組織，以及其他來自被中國迫害地區等各個團體組成的籌備小組，一同發起系列抗議行動。當中預計將包括10.1實體行動、網絡行動、抵制北京冬季奧運等，關於行動的細節，未來將在香港邊城青年粉專頁公佈。



