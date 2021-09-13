邊境管制放寬 外籍配偶及未成年子女即日起可申請入境
中央流行疫情指揮中心今(13)日宣布經考量國內疫情現況已較趨緩，國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，自即日起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女得於邊境嚴關期間申請入境。
記者顏真真/綜合報導
2021-09-13 14:28:29｜2021-09-13 15:44:10
我國自今（2021）年5月19日起於全國疫情警戒第三級期間基於整體防疫考量，暫緩未持有我國有效居留證的非本國籍人士入境，外籍人士如果因奔喪、探視病危親屬及陪產等緊急重大事由急需來臺，必須經指揮中心專案許可後才能向駐外館處申請特別入境許可簽證。
不過，經考量國內疫情現況已較趨緩，加上國人家庭團聚需求殷切，指揮中心自即日起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女得於邊境嚴關期間申請入境。
指揮中心表示將授權外交部駐外館處依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理其簽證申請，並核發「特別入境許可」簽證。其入境檢疫措施依現行隔離檢疫作業辦理。原持有依親簽證效期於今年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至本年12月31日。
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