特企／嘉義拚全國第一座漁電共生專區案場

嘉義縣為目前漁電共生的黑馬，除了縣內有鹽田及滯洪池等大型專案之外，中央也將沿海的布袋、東石、義竹等鄉鎮土地，總計877公頃的土地，劃設成漁電共生先行區之一。嘉義縣經發處處長江振瑋指出，透過漁電共生專案，漁民可以拿到土地租金、回聘擔任養殖人員及享有漁獲收益等，形成漁民、綠能業者及政府多贏效益。





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以嘉義最具代表性的太陽光電建置案場－台泥嘉義綠能嘉義魚電共生案為例，是台泥集團與台鹽合作打造的首座漁電共生示範案場，且設置於魚塭塭堤上，不會影響漁獲採收，預估裝置容量達44MW左右。「嘉義曾邀請AIT前處長酈英傑來參觀，他也感到非常驚艷！」台泥嘉謙綠能總經理翁吉良回想起建置過程時說，當初要規劃這個案場時，漁電共生對政府來說也是一個新的推動項目，期間中央、地方及業者等也是不斷的溝通及討論，透過工作小組定期會議，共同排除困難，才能夠有今天的成果。





再來是，要做漁電共生案場，必須具備諸多條件，包括要取得100%的養殖戶及地主同意，以及遮蔽率不超過4成，且要維持產量7成等，藉此在兼顧養殖戶及地主的權益之下，達到「養殖為本 綠電加值」的效益。





北台灣也不遑多讓，對於北部日照條件較差縣市如桃園，更成功克服先天不利條件，成為北部太陽光電設置容量最高的縣市。桃園市經發局主任秘書楊叡昀指出，關鍵就在於運用屋頂量體優勢，工廠屋頂、公有房舍、學校等推動屋頂型太陽光電，約佔89％設置容量。如桃園市新屋區公有土地光電停車場，預計可容納24部機車及120輛汽車，不但活化環境，更兼具綠能發電與停車功能。





在桃園縣政府努力推行之下，縣市內的太陽光電案場也賦予土地新的生命，創造一地兩用的益處；此外投資太陽光電建置，投入資金愈多也創造出更多就業機會與營業稅收，為縣市帶來巨大的附加價值，更重要的是，推動再生能源已是不可抵擋的一股趨勢，兩大縣市在這股潮流上也已經能與國際接軌。





中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長蔡宗融觀察，以太陽光電建置量來看，前段班的縣市模範生，能夠展現如此豐碩的成果與縣市長對於再生能源的企圖心，還有縣市府團隊面對問題時的協調與突破能力都息息相關。





在中央與縣市政府的努力推行之下，推動再生能源已是不可抵擋的一股趨勢，經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，截至今年7月達到6.73GW。更重要的是，期盼全台各縣市政府與民眾能一同攜手推動，共同打造出綠色家園。



