中國網攻能力今非昔比　美前國安局長：美國應設「紅線」

中國網路攻擊日益猖獗，更引起外界注目。前美國國家安全局（NSA）局長羅傑斯（Michael Rogers）指出，中國網路攻擊活動的早期重點是竊取外國知識產權，現在擴展到協助假訊息宣傳工作。羅傑斯更批評美國政府沒有確立網路空間行為的「紅線」，讓外國的網路行為者不斷試探美國的底線。





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根據《美國之音》報導，羅傑斯2014年制2018年在歐巴馬政府和川普政府時期擔任隸屬於國防部的國家安全局局長，曾經也在美軍網路司令部擔任司令。9日時，他在華盛頓智庫傳統基金會對比了中國、俄羅斯、北韓等美國主要網路空間對手，在網路襲擊方面表現的特性，並分析了中國網路間諜活動策略的演變。





羅傑斯表示，中國在網路活動方面的演變，起初是將網路活動做為傳統間諜活動關注重點的延伸，主要是受到竊取知識產權的渴望所驅使，這使他們能夠在與美國和更廣泛地與西方的競爭中獲得戰略優勢。但中國現在會從原則上思考，讓網路活動與更廣泛的假信息宣傳工作結合。





美國網路安全公司「火眼」9日發布報告指出，自2019年以來，支持中國政府輿論導向的網路虛假信息宣傳運動正以多種語言擴散到30多個社交媒體平台、幾十個網站和論壇。其宣傳目標包括將新冠病毒起源爭論焦點轉移到美國、詆毀香港民主抗爭運動、批評中國異見人士等。支持中國政府觀點的社交媒體帳號還試圖動員群眾參加在美國的抗議活動。





羅傑斯指出，2015年9月，中國國家主席習近平訪美之際，美中兩國達成協議，承諾不在知情的情況下支持網路竊取知識產權、竊取商業秘密的行為。雖然在短時間內網路攻擊暫停了，但隨後網軍又開始蠢蠢欲動，且網路攻擊變得更加不容易被察覺。





羅傑斯也批評美國政府網路空間行為的「紅線」，讓有恃無恐的外國網路行為者不斷試探美國的底線。他進一步指出，現實的情況就是對手不斷地進行試探，只要在他們感覺會付出太高的代價前，攻擊行為就不會停止，且目前為止，沒有人認為自己「越界」了。羅傑斯最後提到，無論是俄羅斯還是中國都試圖利用網路作為操縱信息的工具，試圖撕裂美國社會，美國應定義衡量正常行為的標準，否則網路攻擊行為只會「侵略性」的升級，影響也會越來越大。



