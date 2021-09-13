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BNT釀心肌炎、心包膜炎　指揮中心曝5症狀立即就醫

BNT釀心肌炎、心包膜炎　指揮中心曝5症狀立即就醫
BNT釀心肌炎、心包膜炎　指揮中心曝5症狀立即就醫

健康醫療網

2021-09-13 16:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡，且指揮中心指出，接種BNT疫苗之後，恐釀心肌炎、心包膜炎，民眾在接種後4週內，若出現疑似症狀，必須立即送醫。

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本土增2例　境外3

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，是幼兒園及新北集合住宅的相關案例，於9月11日因同住家人（案16197）檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，其餘匡列中。

案16203為60多歲女性，是台北市松山區確診國中生案16179的家戶接觸者，被匡列居家隔離，在9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

另外，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國（案16200、案16201）、日本（案16202）入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

接種BNT疫苗　注意心肌炎、心包膜炎

屬於mRNA疫苗的輝瑞BNT、莫德納有發生心肌炎、心包膜炎的風險。傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，「其中心包膜炎，指的是心臟外面包一層膜，就稱為心包膜，會讓你感到疼痛，但比較不會產生健康問題。但是，心肌炎若嚴重則會引起心臟衰竭。因此疫苗可能潛在嚴重不良反應。」

注射BNT疫苗後，心肌炎或心包膜炎，主要是發生在接種後的14天內，很少數個案會發生在2-4週之間，李秉穎接著強調：「也就是說，4週（28天）內都要注意有沒有相關症狀。」另外根據研究統計，發生率在第一劑比較少，第二劑才會增加，且尤其30歲以下年輕男性比較多，而男生發生率又比女生高很多。

大部分已經施打BNT疫苗的國家，例如美國的調查報告指出，雖然該疫苗會引起心肌炎等嚴重不良反應，但對於年輕族群來說，整體臨床效益仍大於風險，還是值得繼續接種，並謹慎觀察身體狀況。李秉穎再度強調，BNT疫苗施打完後有五大症狀，若發現應亦即就醫（如下圖示）：

一、胸痛、胸悶，胸口壓迫感等不適症狀。

二、心悸（心跳不規則、忽快忽慢，或顫動）

三、運動耐受不良。（走幾步路就氣喘吁吁、沒力氣爬樓梯）

四、暈厥（昏厥、昏倒）

五、呼吸困難、急促。

開放國人外籍配偶及未成年子女來台

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，「過去配偶及其子女要入境，必須經指揮中心以專案許可才能入境。不過考量目前疫情況狀，以及考量國人配偶有實際上需要（探視病危親屬、陪產等重大事由急需來台灣），現在可以通案式的方式，讓駐外館核發入境許可給配偶子女，另外，也適用中、港、澳等國家地區，協助國人配偶跟家人能順利入境國內。」而若是外籍夫妻卻持有台灣居留證者，目前則尚未開放。

指揮中心進一步說明，將授權外交部駐外館處依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理其簽證申請，並核發「特別入境許可」簽證。其入境檢疫措施依現行隔離檢疫作業辦理。原持有依親簽證效期於本年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至本年12月31日。



資料來源：健康醫療網 BNT釀心肌炎、心包膜炎　指揮中心曝5症狀立即就醫

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