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正音班、語言治療差別在哪？
陳郁安語言治療師說明，正音班教學目標在於「學會使用注音成為閱讀工具」，課堂中老師也會帶孩子分辨不同注音的唸法以及各注音發音位置，不過有些孩子發音無法經由提醒就修正，或已經有其他診斷的孩子，會適合以一對一方式，讓語言治療師評估後提供客製化矯正方式。
捲舌音6歲才會說 偶爾講錯不用特別糾正
陳郁安進一步補充，發音會依年紀慢慢學習並講出正確發音，3歲前需習得的語音有「ㄅㄇㄋㄏㄧㄨㄩㄚㄛㄜㄝㄞㄟㄠㄡ」、3歲有「ㄉㄌㄍㄐ」、4歲有「ㄆㄊㄎㄑㄒㄢㄣㄥ」、5歲有「ㄈㄗㄘㄙㄤ」、6歲有「ㄓㄔㄕㄖㄦ」。她提醒，「習得」的標準是正確率75%，現實中會感覺孩子好像會講但偶爾講錯，這時候不用特別糾正，會隨著年齡成長越來越清楚到正確率90%以上。
3歲半仍明顯口齒不清 建議就醫評估
3歲半之前的構音不清楚，多半是因為發展階段還不構成熟，曾子嘉醫師建議，通常可以持續觀察並加強在親子互動時多引導孩子說話，用適當的語速對話，必要時強化發音的口型給孩子看即可。如果滿3歲半甚至4歲，仍有明顯的口齒不清，如非同住家人對孩子的語句辨識度不到一半，則建議就醫讓專業人員評估。
構音治療關鍵期在小學前 合併問題需團隊照護
構音的治療在4歲到上小學前最為重要，上小學後如果持續有明顯的構音問題，也容易造成心理壓力，再加上開始學習注音符號，狀況會變得更加棘手。
曾子嘉醫師指出，大部分單純構音問題的孩子，若能及時接受專業治療，幾乎都能在上小學前完成治療；少部分的孩子若合併其他器質問題（如聽力問題、神經發展問題），則需要為期較長的構音治療；有些孩子則是合併過動及專注力不足或類自閉症等問題，除了構音的治療以外，通常也需要跨專業的治療，例如職能治療或心理治療的共同照護，方能有較好的治療效果。
家庭避免多語言混用 放慢語速、正向回饋
當家長觀察到孩子構音問題時，曾子嘉醫師建議可以先和家庭成員討論，務必先將家中使用的語言單純化，有些家庭會國語、台語混用，或是將國語、英語混用，對構音障礙的孩子會增加語言學習的困難度；另外跟孩子對話時盡量放慢語速，給予適當的正向回饋，而不要施加過多的壓力在矯正孩子的構音上面，以免適得其反。陳郁安也提醒，構音矯正、訓練需要家人一起協助回家練習，讓孩子更快穩定發音技巧，並且類化到生活情境中。
● 學經歷：
– 長庚醫學大學中西醫學系
– 國家西醫師高等考試及格
– 國家中醫師高等考試及格
– 中華民國復健醫學會專科醫師
– 前長庚醫院復健科主治醫師
– 前新光醫院復健科醫師
● 專長：各種運動傷害，退化性關節炎，下背痛及坐骨神經痛，兒童早期療育，腦中風後復健治療。
陳郁安 語言治療師
● 學經歷：
– 中山醫學大學 語言治療與聽力科學系學士
– 萬華醫院 / 語言治療師
● 專業認證：
– 高考語言治療師
– 初階PROMPT療法證明
– 澳洲語用系統動態化呈現溝通系統(PODD)種子培訓人員
● 專長：
嗓音治療、理解與表達治療、聽能復健、吞嚥治療、構音治療、言語流暢度訓練、溝通輔具訓練
資料來源：健康醫療網 小朋友口齒不清 要上正音班還是語言治療？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊