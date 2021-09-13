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日本疫苗接種急起直追　G7國家變美國施打率墊底

▲「紐約時報」11日報導，日本的Covid-19疫苗施打率原本在七大工業國集團墊底，但一番急起直追後，至少施打1劑的比率現已超越美國。（圖／美聯社／達志影像）
▲「紐約時報」11日報導，日本的Covid-19疫苗施打率原本在七大工業國集團墊底，但一番急起直追後，至少施打1劑的比率現已超越美國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-13 17:01:13

（中央社紐約11日綜合外電報導）「紐約時報」11日報導，日本的Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率原本在七大工業國集團（G7）墊底，但一番急起直追後，至少施打1劑的比率現已超越美國。

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報導指出，美國和日本排名互換的日期是在9日，當天英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World In Data）通報，日本至少部分接種的比率已達62.16%，美國則為61.94%。

目前美國完整接種比率為52.76%，在7大工業國排名老6，表現不及英國、加拿大、法國、德國和義大利，僅略高於日本的50.04%，但以日本達成完整接種速度之快，美國卻極度緩慢來看，美國完整接種比率幾乎確定會在不久後落居墊底。

7月24日至9月9日間，美國完整接種比率增加約4%，同時間的日本則提高了25%，完整接種人口暴增1倍。在使用輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與AZ（AstraZeneca）疫苗多管施打之下，日本現在每天可接種100多萬劑，比美國平均多打約30萬劑，即便美國人口是日本的2.6倍以上。

日本單日新增確診已從8月25日高峰時的2萬3083例，大幅降至10日的1萬1347例。東京奧運期間的7月和8月日本新增確診暴增，美國則是從7月初開始案例激增。

G7接種率最高的國家為加拿大，截至9日為止，近3/4人口至少施打過1劑。法國、義大利、英國緊追在後，施打率在7成至7成3之間，德國施打率僅略高於日本，約6成5。

今年上半年疫苗開始廣泛供應時，美國施打率一度飆高，但後來施打曲線就開始大幅趨緩。總統拜登積極催促約8000萬名有資格施打卻尚未施打的美國人接種，9日強制要求2/3的勞動人口，包括醫療照護工作者與大部分聯邦雇員接種疫苗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100913

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