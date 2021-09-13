日本疫苗接種急起直追　G7國家變美國施打率墊底

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目前美國完整接種比率為52.76%，在7大工業國排名老6，表現不及英國、加拿大、法國、德國和義大利，僅略高於日本的50.04%，但以日本達成完整接種速度之快，美國卻極度緩慢來看，美國完整接種比率幾乎確定會在不久後落居墊底。
7月24日至9月9日間，美國完整接種比率增加約4%，同時間的日本則提高了25%，完整接種人口暴增1倍。在使用輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與AZ（AstraZeneca）疫苗多管施打之下，日本現在每天可接種100多萬劑，比美國平均多打約30萬劑，即便美國人口是日本的2.6倍以上。
日本單日新增確診已從8月25日高峰時的2萬3083例，大幅降至10日的1萬1347例。東京奧運期間的7月和8月日本新增確診暴增，美國則是從7月初開始案例激增。
G7接種率最高的國家為加拿大，截至9日為止，近3/4人口至少施打過1劑。法國、義大利、英國緊追在後，施打率在7成至7成3之間，德國施打率僅略高於日本，約6成5。
今年上半年疫苗開始廣泛供應時，美國施打率一度飆高，但後來施打曲線就開始大幅趨緩。總統拜登積極催促約8000萬名有資格施打卻尚未施打的美國人接種，9日強制要求2/3的勞動人口，包括醫療照護工作者與大部分聯邦雇員接種疫苗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100913