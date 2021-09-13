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吳姍儒化身「最美伴娘」祝福妹妹　金色透視禮服藏巧思

▲吳則含（左圖左）結婚，吳姍儒（右）化身最美伴娘。（圖／容易文創提供、吳姍儒IG）
▲吳則含（左圖左）結婚，吳姍儒（右）化身最美伴娘。（圖／容易文創提供、吳姍儒IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-13 17:26:45｜2021-09-13 17:28:59

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），昨（12）日在台北飯店低調舉行婚禮，吳宗憲緊牽大女兒吳姍儒現身，大方接受媒體訪問。繼昨天吳宗憲曬出吳則含的正臉照後，吳姍儒今天也發出長文祝福妹妹，恭喜她正式成為「蔣太太」，同時透露自己禮服背後的巧思。

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▲憲哥（右）分享與吳則含自拍。（圖／容易文創提供）
▲吳宗憲（右）分享與吳則含的自拍。（圖／吳宗憲IG）
吳姍儒坦言由於昨天是屬於妹妹的日子，所以忍耐到今天才發文，還透露當天早上吳則含終於正式用新娘的姿態，對她「微崩潰」地說：「今天是『我』結婚欸！」吳姍儒笑說其實自己很享受：「太棒了！就是要這樣，把繁雜的事交給妳的親姊妹們，我們才能幫忙妳呀，所以身為大姊，也就自然地把其他莫名其妙的事情安排處理好。」

吳姍儒表示很早就已經帶小妹去試穿禮服，並透露這次會選擇金黃色、半透視亮片禮服的原因：「除了讓所有人一眼就可以找到我這個大姊之外，也讓我成功地鎮住妹妹焦慮的心情，挑選這件（禮服）跟白紗有明顯的落差，給在颱風天嫁出去的妹妹有太陽陪伴。」最後還不忘提醒妹妹，結婚之後是各種學習的開始，而網友們也紛紛留言，大讚吳姍儒是最美的伴娘，表示她這身裝扮很像迪士尼電影《美女與野獸》裡的公主「貝兒」

▲吳姍儒身穿金黃色禮服出席妹妹婚禮。（圖／吳姍儒IG）
▲吳姍儒身穿金黃色禮服出席妹妹婚禮。（圖／吳姍儒IG）



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