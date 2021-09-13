中醫大新竹附醫 引進第四代達文西手臂系統

中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂系統，院長陳自諒表示，達文西手臂手術系統，透過醫師操作四支機械手臂執行手術，先進的內視鏡與器械手腕設計，靈活度超越了人的手腕，可消弭醫師手的顫動，也提供十倍放大及3D立體視覺效果，尤其，機械手臂可在手術中精準掌控血管和神經，組織切割更細膩，減少流血，病人恢復較快速，醫師則是坐在椅子上操作，更能專注在手術上，以更優質的醫療品質服務病患。

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院長陳自諒率領大腸直腸外科團隊執行超過100多例達