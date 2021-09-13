新加坡連3天新增本土案例破500　重症增至54人

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新加坡自10日起連續3天新增本土案例都超過500例；衛生部指出，昨天新增517例本土案例，另有3起境外移入。星國累計7萬1687人確診，病故人數為58人。
星國近期新增案例包括DHL供應鏈區域中心出現的感染群，累計28人確診，衛生部表示，其中25人為DHL員工。
一名DHL發言人回覆中央社記者詢問時證實，「有部分員工確診，所有確診員工都已接種疫苗，出現輕微症狀」。公司已加強防範措施以保護員工健康及安全，也採取行動盡可能減少對公司運作的影響。
隨著單日確診人數上升，新加坡住院患者人數增至780人。衛生部昨天表示，需要輸氧治療的重症患者從前一天的35人增至54人，其中44人是60歲以上的年長者。另外，收治於加護病房的患者人數則維持7人。
對此，星媒引述專家分析，情況令人擔憂，呼籲年長者應盡快追加接種第3劑，以防感染後出現重症。專家指出，以色列的經驗顯示，追加劑對降低染疫風險有顯著效果，也可減少收治於加護病房的風險。
對於新加坡近期疫情發展，官員多次強調，目前觀測重點是重症及加護病房患者人數。當局也加強檢測，發送快篩試劑給每戶家庭、企業及學生，鼓勵民眾養成自我檢測的習慣，及早發現病例、遏阻病毒傳播；並呼籲民眾減少非必要的社交聚會。
另外，新加坡也將為高風險族群追加接種第3劑疫苗。衛生部日前表示，明天起將邀請接種第2劑已滿6個月的60歲及以上年長者、養老機構住戶追加一劑疫苗。
新加坡人口約570萬，自去年底啟動COVID-19疫苗接種計畫。據衛生部統計，截至11日為止，星國81%人口已完成疫苗接種，84%人口至少接種一劑。（編輯：韋樞）1100913